JSM Beauty｜率先開箱5大熱門產品：眼影盤、唇膏有驚喜 值得入手

JSM Beauty｜由韓國彩妝界大師Jung Saem Mool鄭瑄茉創辦的JSM Beauty，早前宣布將於今年進駐香港，實體店和網店將會相繼登陸。這次《01女生》就率先開箱JSM Beauty 4款最不能錯過的彩妝及護膚品，包括氣墊粉底、六色眼影盤、亮膚水感面霜等，讓大家在入手前都可以參考一下！



韓國旅行必買的JSM Beauty將登陸香港！10大熱：氣墊粉底、眼影盤

JSM Beauty必試1. Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底 HK$300

JSM Beauty的底妝系列一直都是熱賣產品，這次率先開箱的是持久遮瑕裸膚氣墊粉底，亮眼之處是在有效提亮肌膚，可營造出猶如原生肌的妝感。氣墊粉底是有添加高保濕成分，使底妝與肌膚可更高度貼合，妝容精緻更高。

JSM Beauty必試2. Artist Eye Palette專業六色眼影盤 #橘棕色 HK$300

JSM Beauty的六色眼影盤亦是不能錯過，一共推出了3款顏色。這次率先開箱的是非常實用的 #橘棕色，眼影顏色都是充滿活力的珊瑚色和百搭的棕色系，配上3種不同的質地，分別是霧面、珠光以及閃光，通過搭配可化出不同風格的眼妝。

JSM Beauty必試3、4. Classic Shine Lipstick 經典亮澤唇膏 #糖漬草莓 #純淨正紅 HK$200

今年春夏再度掀起水潤亮澤的唇妝，大家可以一試JSM Beauty的經典亮澤唇膏，妝感是水嫩潤澤，目前共推出6色。這次率先試了色號是#糖漬草莓和#純淨正紅的唇膏﹐前者是很自然的淡粉色，適合日常妝容；而後者則是正紅色，適合有氣勢的妝容。唇膏塗抹時很順滑且不顯唇紋，值得入手。

JSM Beauty必試5. Essential Mool Cream珍珠煥顏亮膚水感面霜 HK$350/ 50ml

JSM Beauty的珍珠煥顏亮膚水感面霜，是一款很適合在妝前使用的面霜，可以為肌膚即時補水，且明顯能提升肌膚光澤感。面霜的質地偏水潤，流動性極高，在推開後即變成霜狀質地，有鎖住肌膚水分功效。