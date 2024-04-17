家用美容儀不如美容院？優勢在這！專家分享用後多做一步增強效果

近年家用美容儀越來越普及，但面對琳浪滿目的美容儀，都會有些無從下手。尤其是新手總會有許多疑問，到底家用美容儀是否真的有效？現時最熱門的RF射頻和眼部護理模式，在自行操作時又有甚麼需要注意的地方？面對這些家用美容儀疑問，這次《01女生》邀請到美容顧問Veronica Choi，為大家解答這些新手迷思。



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家用美容儀與美容院儀器的分別

對於家用美容儀，大家最大的疑惑是與美容院儀器分別是甚麼呢？Veronica指家用美容儀和美容院儀器的主要分別在於功率、效果與專業操作的需求，前者的設計更注重用戶的方便性及操作的簡易性，通常功率較低且安全性高，適合日常使用；而後者通常具有更高的能量輸出和專業性，需要由訓練有素的專業人士操作。

家用美容儀和美容院儀器的主要分別在於功率、效果與專業操作的需求（freepik）

Veronica指出家用美容儀雖然效果可能不如專業儀器顯著，但可以為使用者提供持續的護理，增強皮膚狀態。大家在使用美容儀的時候都需要對自己皮膚有一定認知，留意度數，自己的皮膚狀態。

此外，假如平時會到美容院做療程習慣，在家中用家用美容儀時要注意相隔時間，因為在美容院做療程，美容師會根據本身的皮膚狀況去定立你做每款療程的時間差距。所以如果在美容院有接受療程，而你在家中亦用美容儀器，必須清楚儀器使用時間差距。

而美容院儀器的優勝之處，Veronica則提到美容院儀器可以提供更深層次的治療，例如深度激光治療、專業級的射頻等，在面部分析按個人需要使用位置更精準有效，並擁有更多療程選擇去照顧皮膚上各種問題。

自行操作家用美容儀要小心謹慎

家用美容儀另一吸引之處是有許多熱門美容療程，居家也能自行完成，其中RF射頻和眼部護理正正是其中，但這兩項的操作都是需要小心進行。Veronica亦就此分享了需要注意的地方：

自行操作家用美容儀要小心謹慎（許秀麗 攝）

RF射頻模式：在使用前應進行小範圍的皮膚測試，以確認不會引起不良反應。使用時應均勻地移動儀器，避免在同一區域停留過長時間以防燙傷。RF眼部模式只能用在眼部周圍，眉毛骨、眼眉魚尾紋位置、眼袋（不能在眼球上使用）。

眼部護理：解議將強度設置在最低或適中（許秀麗 攝）

眼部護理：由於眼部皮膚非常薄弱，使用儀器時應選擇專為眼部設計的模式或附件，並確保強度設置在最低或適中。

不論是家用或美容院進行療程都需注意事前護膚（freepik）

家用或美容院進行療程 都需注意事前護膚

此外，Veronica亦提醒大家無論在美容院做療程或在家中做美容儀後，都必須要用適合自己的護膚品進行日常護膚。尤其做儀器前後都要大量補水，因為做所有儀器皮膚都必須有大量水份，皮膚先會更新修復才會好，建議用些不同份子護膚保濕產品。

而使用後仍需進行日常護膚，包括清潔、保濕和防曬，以保持皮膚健康，並鞏固美容儀的效果。使用後適當的保濕可以幫助舒緩皮膚，增強美容儀的正面效果。