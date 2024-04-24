SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦：低至半價、CPB 減$2000

【SOGO Thankful Week 2024｜崇光感謝祭】一年兩次的崇光感謝祭絕對是城中購物盛事，今年即將於2024年4月26日至5月26日舉行，許多品牌都推出超抵優惠，所以每年這個時候，都是女生們入手新化妝品、護膚品、手袋、美容儀等物品的好時機。這次《01女生》為大家集合了多個品牌的優惠套裝，大家在入手時都可以參考一下。（持續更新）



SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦1. Clé de Peau Beauté 煥活細胞精華套裝 HK$3,725（價值：HK$5,780）

殿堂級美容品牌Clé de Peau Beauté，於這次崇光感謝祭推出多個優惠套裝，其中煥活細胞精華套裝產品都是集合了品牌熱賣的產品，包括鉑鑽柔膚/淨膚潔面泡沫 125ml、鉑鑽凝亮柔膚水/淨膚水 170ml、鉑鑽日間防曬活膚乳液125ml/乳霜 SPF25 PA+++ 50ml、鉑鑽夜間修護乳液125ml/乳霜50ml以及多款產品的迷你裝，很值得入手。

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦1. Clé de Peau Beauté 煥活細胞精華套裝 HK$3,725（價值：HK$5,780）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦2. CHARLOTTE TILBURY 魔法彈潤美肌三重奏套裝HK$1,290（價值HK$1,735）

Charlotte Tilbury的多款彩妝及護膚品，一直以來都是備受女生們熱捧，這次所推出魔法彈潤美肌三重奏套裝，包括了魔法水晶能量精華30ml、魔法面霜 30ml、無瑕透亮UV防護底霜30ml、魔法光透柔膚液 5ml以及魔法眼霜 3ml。

（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦3. CLARINS 皇牌精華雙套裝 HK$1,750-2,220（原價HK$3,004-3,524）

CLARINS於這次崇光感謝祭推出了多個可自選的護膚套裝，其中就有品牌皇牌精華雙套裝，大家可根據需要選擇煥顏緊緻日霜或煥顏緊緻乳液，此外套裝還有植萃速效卸妝水100ml、植萃保濕爽膚露100ml、植萃柔滑潔面乳50ml、煥顏緊緻修護精華水50ml以及多款品牌皇牌產品的迷你裝，一次過試到多款品牌產品。

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦3. CLARINS 皇牌精華雙套裝 HK$1,750-2,220（原價HK$3,004-3,524）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦4. fresh 紅茶抗皺緊緻套裝 HK$1,625（價值 HK$3,189）

fresh於這次崇光感謝祭中為大家帶來各個皇牌系列的獨家優惠套裝，其中紅茶抗皺緊緻套裝，一套就包括了紅茶酵素抗氧精華水 250ml及紅茶凝時煥活面霜50ml，此外還會送上紅茶緊緻塑顏精華 30ml、紅茶凝時煥活精華眼霜 5ml、紅茶瞬間修護面膜 15ml、紅茶晚間緊緻面膜 15ml以及紅茶凝時煥活面霜 7ml，非常抵買！

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦4. fresh 紅茶抗皺緊緻套裝 HK$1,625（價值 HK$3,189）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦5. RMK 活膚平衡保濕液套裝 HK$340-HK$360（價值：HK$653-HK$673）

RMK推出了活膚平衡保濕液套裝，為大家肌膚於夏日打好水份根基！這款套裝大家可根據肌膚需求選擇淨肌護理保濕液150mL或活膚滋潤保濕液150mL或活膚平衡保濕液 150mL，此外還會送上3件活膚平衡保濕液30mL以及6件海洋淨透啫喱磨砂潔面膏6g，非常豐富。

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦5. RMK 活膚平衡保濕液套裝 HK$340-HK$360（價值：HK$653-HK$673）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦6. KANEBO 滋潤日霜套裝 HK$620 （價值：HK$1,023）

KANEBO專為日間護膚而設的面霜，一直都備受歡迎，這次所推出的滋潤日霜套裝，除了會有貨裝的滋潤日霜 40g外，還會有補濕亮澤嫩膚水30mL、2包四層可撕式化妝棉 5片、修護精華露10mL、修護精華水15mL、盈潤絲滑洗面霜20mL和修護精華露15mL，為肌膚有效防止乾燥。

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦6. KANEBO 滋潤日霜套裝 HK$620 （價值：HK$1,023）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦7. NARS 原生光護膚套裝 HK$660（價值 HK$912）

NARS除了彩妝產品很值得入手外，護膚品也不能錯過，這次崇光感謝祭中就推出了原生光護膚套裝，當中就包括了升級版原生光亮肌水凝霜、原生光亮肌水凝霜 14ml以及迷你原生光蜜粉餅，不能錯過！