【SOGO感謝祭2025】SOGO Thankful Week 2025優惠合集(持續更新)

【SOGO崇光感謝祭2025｜SOGO Thankful Week 2025】SOGO今年感謝祭已於10月17日展開，部分優惠活動會在網站率先進行獨家預購，而實體店亦在10月24日至11月23日，分別發售超多減價貨品，各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，當中不少品牌更會於指定日子推出特別優惠。「01女生」將會為大家持續更新優惠資訊，各位小資女千萬不要錯過！



崇光感謝周年慶 2025詳細日期/階段

日期：2025年10月17日至10月23日

崇光網店預售：2025年10月17日至10月23日

SOGO鑼灣店及啟德店 第一階段日期﹕2025年10月24日至11月9日

SOGO鑼灣店及啟德店 第二階段日期﹕2025年11月10日至11月23日

網店：https://www.sogo.com.hk/tc

SOGO 感謝祭2025｜銅鑼灣崇光百貨公司

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號

感謝祭活動期間營業時間：

一般營業時間：上午10時至晚上10時

SOGO 感謝祭2025｜崇光啟德店

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期

一般營業時間：上午11時至晚上9時

「01女生」將為各位小資女分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，大家快點鎖定必買清單！

▼▼▼崇光感謝祭2025｜SOGO美妝優惠套裝推薦：SHISEIDO、Benefit▼▼▼

這個半年一度的城市盛事，是不少女生大掃貨的時機會，尤其各美妝品牌都會推出不同的優惠套裝，包括SHISEIDO、Benefit、 CHARLOTTE TILBURY等，都是每年大家特別留意的品牌。以下為各位女生精選了人氣必搶的彩妝或護膚優惠套裝，大家可以參考一下。

▼▼▼崇光感謝祭2025｜崇光秋季周年慶開鑼！$600起入手護膚套裝▼▼▼

一年兩度的崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開始了！秋季崇光感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店與啟德新店都會推出相應的優惠套裝，想把握優惠機會入手寵愛自己、閏密好友或母親的好物，大家不妨參考以下的攻略，入手寵愛自己或母親的好物！

*** 本文章會持續更新，想緊貼 SOGO感謝祭2025的朋友們，記得Bookmark定，更多精彩、抵買的SOGO Thankful Week 資訊陸續有來。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝回顧SOGO感謝祭2025 上半年｜精彩優惠＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼▼▼SOGO感謝祭2025｜9大手袋優惠：FURLA低至3折、Marc Jacobs半價▼▼▼

SOGO感謝祭今年已經進行得如火如荼，除了美妝、護膚及香水推出了很多優惠套裝外，各大品牌的手袋同樣有更相宜的價格，是女士們搶購的目標之一！這次「01女生」為大家精選了多個品牌優惠，包括FURLA、Kate Spade、Marc Jacobs、Cath Kidston等，大家都可以趁機入手心儀手袋！

▼▼▼SOGO Thankful Week 2025｜母親節禮物之選 $490起入手護膚/美妝套裝▼▼▼

SOGO Thankful Week 2025｜母親節禮物之選 $490起入手護膚/美妝套裝

今年除了是崇光40周年，當中更橫跨了母親節，各大品牌都有推出相應優惠與套裝，優惠絕對不容錯過，大家不妨參考以下攻略，入手寵愛自己或母親的好物！

