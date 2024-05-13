SOGO Thankful Week2024｜感謝祭第二彈開催：半價起入手美妝套裝

【SOGO崇光感謝祭2024｜SOGO Thankful Week 2024】優惠多多的 SOGO感謝祭已經開始，緊接的第二彈崇光感謝祭亦乘接上次，推出多款低於半價的精選優惠組合，各大品牌都有推出優惠，由護膚品、化妝品到香水都有。無論你想寵愛自己、閏密或是母親，乘著優惠入手，精明消費就一定錯不了！



SOGO感謝祭一向都優惠多多，《01女生》為大家精選了SOGO感謝祭中，多款不能錯過優惠美妝套裝，當中包括：ARMANI beauty、SUQQU、CharlotteTilbury等美妝品牌！

SOGO Thankful Week 2023 崇光感謝祭

活動日期：2023年4月26日至5月26日

實體店第一階段：2023年4月26日至5月12日

實體店第二階段：2023年5月13日至5月26日



SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ SHISEIDO 免疫力提升活膚修護組合 【50%OFF】

原價HK$3,900 折後 HK$1,830



想要緊緻肌膚、修復肌膚屏障，SHISEIDO的紅瓶「免疫力提升活膚修護組合」絕對是夏日恩物。組合當中有齊皇牌免疫力精華、曙光精華水、新升級皇牌免疫力精華眼霜以及其他5款護膚好物，緊緻美白一條龍處理好。不論是忠實用家，抑或想入手轉季試用，都切勿錯過！

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ SHISEIDO 免疫力提升活膚修護組合 【50%OFF】(SHISEIDO)

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜TOM FORD BEAUTY 必備眼妝套裝 【30%OFF】

原價HK$2,570 折後 HK$1,735



如果對TOM FORD 的彩妝有所心動，這款有齊兩款眼妝產品、唇膏以及粉底等產品的眼妝套裝就必須入手，由底妝開始到香氛搭配，全方位打造個性美妝。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜TOM FORD BEAUTY 必備眼妝套裝 【30%OFF】（TOM FORD BEAUTY）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ ALBION 持久水凝防曬底妝套裝【18%OFF】

原價HKD$1,560 折後HKD$1,280



想要抗老防黑，做好防曬就是絕對的首要任務！想打造輕透底妝，用上具有調色效果的防曬加上純手工訂製極緻定妝蜜粉餅，就可以有隱藏毛孔的效果，打造細膩原生肌。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ ALBION 持久水凝防曬底妝套裝【18%OFF】（ALBION）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ARMANI beauty 零瑕美妝套裝【29%OFF】

原價HKD$2,036 折後HKD$1,445



ARMANI beauty 近期新推出不少力作，全新限定NUDE MANIA高訂裸粉系列：ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底換上裸粉色調以及集液體唇膏、唇膏及潤唇膏於一身的絲絨水漾唇釉。

要是想嘗試這些新品的話，零瑕美妝套裝中有迷你絲光輕透氣墊修護粉底，另外亦可以任選1件粉底及任何1件彩妝產品，再配上其他妝品，由妝前到完妝都一set 處理好！

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜ARMANI beauty 零瑕美妝套裝【29%OFF】(ARMANI beauty)

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜SUQQU 晶采胭脂唇膏組【25%OFF】

原價HKD$1,104 折後HKD$830



今年水光妝感大熱，想打造自然光澤的話，以潤澤、亮麗的妝品就能幫助不少。這套SUQQU 晶采胭脂唇膏組中，有漸變的晶采淨妍胭脂以及水潤的晶采潤艷唇膏，能夠打造和諧粉調的妝感。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜SUQQU 晶采胭脂唇膏組【25%OFF】(SUQQU)

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜Charlotte Tilbury 魔法美妝套裝【32%OFF】

原價HKD$1,284 折後HKD$875



Charlotte Tilbury 好評無數，加上精美的包裝外殼，可謂實力與外表兼備的擔當。這款魔法美妝套裝中一物包辦整個妝容，妝前可用Magic cream，由粉底、眼影、粉餅、唇膏到化妝包都有。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜Charlotte Tilbury 魔法美妝套裝【32%OFF】（Charlotte Tilbury）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜LANEIGE NEO氣墊粉底套裝【35%OFF】

原價HKD$530 折後HKD$350



氣墊粉底方便上妝又輕盈好攜帶，LANEIGE NEO氣墊粉底以嶄新 2-Step Seamless Technology及添加Liquid Diamond™鑽光粒子，令粉底更持妝、完美貼合肌膚。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜LANEIGE NEO氣墊粉底套裝【35%OFF】（SOGO）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜YSL BEAUTÉ 氣墊粉底防曬套裝【51%OFF】

原價HKD$2,560 折後HKD$1,230



氣墊粉底絕對是懶人福音，能夠減輕化妝步驟，同時無需過多技巧就能化出完美底妝。這款YSL BEAUTÉ 的套裝中含有10樣禮品，當中有昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底、全效輕透空氣感防曬、 香水以及唇膏等。另外凡購買任何2套YSL BEAUTÉ套裝，更可獲贈迷你輕透無重羽毛氣墊粉底 (價值 $235)。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜YSL BEAUTÉ 氣墊粉底防曬套裝【51%OFF】（SOGO）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜LAURA MERCIER 持久親膚定妝套裝【30%OFF】

原價HKD$1,100 折後HKD$760



夏天最怕融妝，想要長效持久妝容，定妝噴霧以及蜜粉將是缺一不可的夏日恩物。Laura Mercier 皇牌蜜粉聲勢之大，相信不容多說，多年來備受專業化妝師好評推崇、亦榮獲多項美妝大獎。套裝當中集齊柔焦保濕蜜粉以及2支輕感親膚定妝噴霧，絕對能夠輕鬆渡過炎夏。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜LAURA MERCIER 持久親膚定妝套裝【30%OFF】（SOGO）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜shu uemura unlimited無限輕透持妝粉底液套裝【28%OFF】

原價HKD$683 折後HKD$485



濕熱悶焗的天氣，最需要一個輕透的底妝，而主打自然、半啞緻妝效的shu uemura就再合適不過！這款粉底液套裝中，除了有備受好評「會呼吸的粉底」unlimited 無限輕透持妝粉底液外，亦有持妝定妝噴霧以及琥珀山茶花養膚潔顏油，打造自然無瑕肌。

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜shu uemura unlimited無限輕透持妝粉底液套裝【28%OFF】（SOGO）

SOGO Thankful Week 2024（SOGO感謝祭2024）｜Benefit 美眉日常套裝【30%OFF】

原價HKD$740 折後HKD$500



想打造自然美肌，俐落的眉型以及光澤血色絕對少不免。這款美眉日常套裝當中，有著Benefit 皇牌豐盈眉筆與滋潤唇釉，加上潔面泡沫；潔淨美肌輕鬆獲得！