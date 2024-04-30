母親節禮物2024｜重拾年輕感覺！7大話題度高護膚品：$48入手眼膜

母親節禮物2024｜母親節將至，是時候孝順媽媽，給其奢華享受的體驗。若然苦惱送甚麼，護膚品絕對是件實用的禮物，用後肌膚亦會變得滑嫩，重拾年輕的感覺。以下分享7款近期熱門的護膚品，有效改善和逆齡，還有母親節限時優惠，減價低至48港元起，大家千萬不容錯過！



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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

母親節禮物2024｜護膚品推薦1. La Mer 醒膚水 200ml

母親節限時優惠以 HK$358 購買（原價HK$850，即42折）

專為潔面後的肌膚而設，質感清新水凝，能夠紓緩肌膚，同時注水以締造飽滿感覺。主要使用Miracle Broth活膚精華，結合酵母電荷水分子，讓膚色更顯明亮均勻，為肌膚打好水潤基礎。

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母親節禮物2024｜護膚品推薦2. CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 200ml

母親節限時優惠以 HK$370 購買（原價HK$852，即43折）

運用獨有的「智能水循環科技」，有助煥活肌膚儲水能力，締造內部循環，一直保持水潤。特別添加有機蘆薈益生酵活精華，有助增加肌膚含水量及彈性，結合透明質酸及積雪草提取物，以提升肌膚的鎖水力。

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母親節禮物2024｜護膚品推薦3. KOSE Grace One 深層修護緊緻眼膜 32對

母親節限時優惠以 HK$48 購買（原價HK$138，即35折）

這款眼膜多年來都深受好評，使用珍珠精華及保濕因子，有效深層滲透肌膚，保持滋潤亮澤狀態。結合3大高保濕成分，能夠保濕滋潤，提升肌膚彈性，同時減淡細紋，令上妝時更為貼服，黑眼圈也得以改善。

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母親節禮物2024｜護膚品推薦4. Giorgio Armani 極致再生面霜 50ml

母親節限時優惠以 HK$1,120 購買（原價HK$3,200，即35折）

保濕滋潤度高的面霜，蘊含高濃度的非洲再生植物複合成份，有效注水和鎖水，同時修復受損肌膚，非常適合在晚上時用，減少被冷氣等抽乾肌膚水分。面霜能夠抗衰老和抗皺，煥發透亮光澤，加上清淡的木調氣息，塗抹時充滿舒適感覺。

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母親節禮物2024｜護膚品推薦5. Shiseido 終極再生乳霜 50ml

母親節限時優惠以 HK$299 購買（原價HK$620，即48折）

採用生物活膚複合物，可以平滑肌膚，提升肌膚彈性，結合玫瑰及蘋果葉萃取物，有助保護彈力纖維，回復肌膚彈性與飽滿。

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母親節禮物2024｜護膚品推薦6. SK-II 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml

母親節限時優惠以 HK$844 購買（原價HK$1,650，即51折）

與「神仙水」同樣受歡迎的產品。使用皇牌PITERA成分，運用光蘊肌因科技，有效全面抗斑。同時採用美白成份 De-Melano P3C，能夠減輕可見色斑，改善膚色暗沉，提升肌膚彈性。

母親節禮物2024｜護膚品推薦6. SK-II 肌源鑽光精華 (小燈泡) 50ml (01Mall)

母親節禮物2024｜護膚品推薦7. LP87 千日菊激活緊緻眼霜 Activate Firming Eye Cream 30ml

母親節限時優惠以 HK$423 購買（原價HK$498，即85折）

特別針對脆弱敏感的眼周，添力激活眼部修護因子，可以紓緩和保濕，同時咖啡因亦能改善暗沉和浮腫，讓雙眼看來更立體有神，適合長時間對手機和電腦工作的都市人。