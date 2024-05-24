準新娘護膚攻略｜拆解8大常見皮膚問題：養肌要從這個時間開始

【婚禮前保養攻略｜護膚】相信每位新娘都希望自己在婚禮上或是在拍攝婚紗照時，都能有最佳的狀態留下最美的回憶，但在大日子前要做怎樣的保養？多久前就要開始做呢？而且面對坊間琳琅滿目的美容療程又該如何選擇？這次《01女生》邀請到EVRbeauty專業美容顧問Rebecca解答各種護膚的疑問，讓大家在選擇美容療程時都可以更有頭緒！



攝影：黃寶瑩



《01女生》邀請到EVRBeauty專業美容顧問Rebecca解答各種護膚的疑問（黃寶瑩 攝）

為了令更多女生不同的肌膚困擾都可以得解答，這次事先於《01女生》Instagram上以開放了問答，讓大家都可以留下現時所遇到的肌膚問題，讓專業美容顧問Rebecca一一解答。

在《01女生》Instagram問答上，不少女生都遇到皮膚乾燥引起的問題（《01女生》製圖）

破解女生常見肌膚問題：4大皮膚乾燥困擾

在Instagram問答上，不少女生都遇到類似甚至相同的肌膚問題，經整合後有8大常見困擾，其中就有4個都是皮膚乾燥引起的問題，包括皮膚痕癢、脫皮、乾紋以及上妝容易卡粉，都是不少女生常遇到的困擾。Rebecca分享指這些都是皮膚本質上的問題，只做一般日常護膚很難做到從根本上的改善，因為護膚品是不能滲透至皮膚的底層。

破解女生常見肌膚問題：4大皮膚乾燥困擾（黃寶瑩 攝）

要改善這類型的皮膚本質上問題，Rebecca建議可以嘗試醫學美容，除了可以真正有效解決上述問題外，還可使這類型問題減少出現。而面對一系列有關肌膚乾燥引起的問題，Rebecca指真正的鎖水是需要滲透至細胞的本質，改變細胞的本身才能做到，她推薦進行一個深層的魚子保濕美容療程，當中的魚子富含膠原蛋白、維他命A、維他命E以及胺基酸（Amino Acid），可以達到真正的深層滋潤。

Rebecca推薦了EVRBeauty兩大皇牌療程（黃寶瑩 攝）

破解女生常見肌膚問題：4大自身膚質引起的困擾

除了皮膚乾燥引起的問題外，在這次Instagram問題上還有另外4個常見的問題，分別是膚色暗沉、毛孔粗大、敏感泛紅以及痘痘肌引起的暗瘡印問題，光是聽起來就很難解決。Rebecca指這些同樣是膚質本身的問題，亦是許多女生會有的困擾，要解決的話就必須由根本入手，她推薦了EVRbeauty兩大皇牌療程。

膚色暗沉、毛孔粗大、敏感泛紅以及痘痘肌引起的暗瘡印問題，同樣是女生常見的肌膚問題（《01女生》製圖）

首先是Supreme Collagen Facial﹐療程分為三部曲，第一部曲是清洗肌膚毛孔，可以幫助改善深層的護膚問題﹔第二部曲是膠原蛋白增生，可重塑飽滿蘋果肌﹔第三部曲則是以用一個微電流進行導入，可把精華導入到肌膚的底層，從而達到改變肌膚本身的問題。

Rebecca推薦嘗試Luxe Bespoke Facial，是一個可以根據客人現時的肌膚問題再推薦適合的療程（黃寶瑩 攝）

量肌訂制療程更貼合萬變的肌膚狀態

然而肌膚狀態是千變萬化，甚至同時出現不只一個問題，面對這種情況Rebecca推薦嘗試Luxe Bespoke Facial，是一個量肌訂制的美容療程，可以根據客人現時的肌膚問題再推薦適合的療程。Rebecca指：「沒有一個美容療程是可以解決所有問題，但是結合不同美容療程，就可以改變很多的問題。」

而Luxe Bespoke Facial主要分為兩個部分，第一部分是一個四選一的美容療程，分別是尊貴魚子深層修復、溶菌酶暗瘡肌控油、草木荷爾蒙特效美白淡斑以及紫草修復敏感肌，根據肌膚問題選擇合適療程，再配合無針深層導入，將活性成分注入肌底，達到深層改善。

而療程的第二部分則是會結合醫療級別的Stella M22，是一個必須有醫生註診的醫學美容中心才可以使用的美容儀器，配備9濾光鏡片，可改善的肌膚問題達40多種，治療師會因應客人每次到來時肌膚的需要去轉換濾片﹐將改善效果達到最大。像是女生們最關心的色斑或暗瘡印問題，當中其中一個濾片就可以做到色素改善，而且一次就已經可以見效！

重要日子前不建議嘗試的療程

除了可以做的，當然亦有一些不建議是在婚禮前嘗試的美容療程。Rebecca不建議在婚禮或拍婚紗照前去做一些有創傷的療程，舉例提到改善色斑的療程，都是會有一段「結痂」的起效期，而這段時間大概會維持在兩至三個星期，很不利化妝及上鏡拍攝﹐所以都不建議在重要日子前進行這類有恢復期的療程。

（黃寶瑩 攝）

此外，Rebecca還溫馨提示各位準新娘在婚禮前一個月，都不建議更換新護膚產品，因為通常準新人都有很多事情需要處理，這段期間壓力都較大。假如這時去更換護膚產品，有機會會導致你的毛孔甚至是肌膚狀況有改變，說不定會得不償失，大家要小心注意！

婚禮前一年就要開始養肌（黃寶瑩 攝）

婚禮前一年就要開始養肌

護膚，從不是一蹴而就，是需要持之以恆。但準新娘在婚禮前多久就要勤力一點護膚呢？才能讓自己在婚禮上整天保持完美狀態。Rebecca會建議在婚禮前一年就開始定期進行針對性的美容療程，以膠原蛋白增生療程為例，當療程次數多，膠原蛋白的維持就會更好，而很療程都是只是一個月做一次，因此真的越早開始越好！

新郎婚禮前急救護膚

相信各位新娘除了希望自己要美美的出現在婚禮上，都希望另一半帥氣地現身，但要男士定期做美容療程又有點難度，Rebecca就向大家推薦了一個很適合男士急救做的美容療程。Rebecca分享指很多男士平日都會忽略基本的護膚程序，甚至會有一些暗瘡印或色斑問題，所以她建議可以做一個面部清潔療程–Glow Peel Pro，除了可為毛孔進行清潔及軟化角質層外，還加入了精華導入步驟，達到修復毛孔及提亮膚色功效。這個美容療程很適合在重要日子前，為肌膚進行溫和又有效的急救！

要勸敷面膜（黃寶瑩 攝）

Big Day前小挑戰

除了定期前往美容院做美容療程外，日常護膚都不能忽略，Rebecca就分享了一個Big Day前小挑戰給各位新娘新郎，一起在大日子前讓肌膚變穩定及完美。Rebecca率先提醒的是要多喝水和多做運動，看似簡單但其實不少人很難做到，她指兩者都是可促進新陳代謝，使細胞更飽滿一點，讓整個人都看起來容光煥發。

此外，Rebecca更提醒大家勸敷面膜，可以做細胞修復會更加好﹐肌膚就會越發細緻漂亮。除了片裝面膜外，Rebecca還推薦配合使用光學美容儀器，可以每天在家中使用，透過不同顏色的光改善各種肌膚問題，像是刺激膠原蛋白、減少暗瘡、美白等。將以上小挑戰融合日常生活中，每日簡單幾步，就可趕在大日子前養出完美彈滑肌膚。

（黃寶瑩 攝）

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