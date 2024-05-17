婚前美容｜醫美專家解構護理常見弊病：激光脫毛最常被新娘忽視？

【婚前美容2024/新娘護理】女生由頭到腳需要注重的護理部分可不少，特別當重要日子來臨，更是要更加留心與提早準備。一提到護理保養，大家都會首先聯想起面部保養、頭髮保養等，但其實毛髮護理亦同樣重要！

（陳葦慈 攝）



毛髮護理亦有短期暫時性的、永久的激光脫毛，到底哪種方法才是安全又有效？《01女生》今次就邀請了醫美專家兼EVRbeauty 創辦人Rebecca，破解廣大女生對毛髮護理、激光脫毛的迷思與誤解。

《01女生》今次邀請了醫美專家兼EVRbeauty 創辦人Rebecca（陳葦慈 攝）

拆解毛髮護理常見迷思

不少女生第一次嘗試激光脫毛時，都會擔心伴隨痛感，或者令到皮膚有燒傷的情況，往往就會礙於擔心、或是認為自己的需要不大而不願意嘗試，慢慢成為大家最易忽視的護理部分。

一到緊急情況、重要日子，要穿著短裙、禮服或是婚紗的時候，只好借助拔毛、剃刀脫毛或脫毛膏等傳統居家的脫毛方法，但是這些脫毛方法原來有害無利，長期使用更會得不償失，造成皮膚乾燥、紅腫，操作不當更會造成小傷口，留下疤痕或感染。

又或者一些愛美的女生，曾經嘗試過光學脫毛：激光或彩光脫毛，但因技術未夠成熟或操作手法不當，令脫毛體驗不良好，造成網絡上最常見的脫毛血淚史。

毛髮護理常見迷思【1】：激光脫毛伴隨痛感

毛髮護理常見迷思【2】：激光脫毛需時很久

毛髮護理常見迷思【3】：激光脫毛後會變成『雞皮肌』

毛髮護理常見迷思【4】：脫毛脫不清



Rebecca 分享常見迷思，大多源自舊式的脫毛技術，因為過往的脫毛技術沒有冷凍系統，需要額外事前動作去保護皮膚，例如搽凍Gel、吹凍風或敷冰等。

除了每人的感受不一，這些動作或多或少會伴隨不適或痛感，其實皮膚亦造成一定程度的損害；令皮膚產生自我保護機制，長出厚化角質層，形成『雞皮肌』。而現在的脫毛技術有別於舊式技術，儀器現內附一個智能降溫系統（Dynamic Cooling System），能夠即時，高達0.2秒內發送一個負20度冷凍劑噴霧，即時保護肌膚、舒緩脫毛的不適感。

另外，最多女生擔心脫毛脫不清的問題，但其實想快速、高效地達到永久減少毛髮的效果，不定期進行療程、選擇錯誤脫毛波長以及荷爾蒙系統失調亦會影響、減低脫毛的成效。

為什麼要脫毛？激光脫毛的重要性

當新娘子非常興奮地拋花球，如果腋下毛髮沒有處理乾淨，雙手向後的時候，其實毛髮會被看得十分清楚！ Rebecca

不少女生都輕視了毛髮護理與身體護理的重要性，不論是因為過往不良的體驗經歷、個人憂慮或是怕麻煩，重要關頭『臨急抱佛腳』普遍會選用了傳統的脫毛方法。Rebecca 指其實這些方法，容易造成肉眼看不到的小傷口。而長期不當的毛髮護理，會令皮膚產生自我保護機制，長出厚化角質層，形成『雞皮肌』。

不想重要關頭出現尷尬情況，毛髮護理當然不能隨便求其！由選擇激光脫毛公司到脫毛後護理，其實都是不容小覷的部分，Rebecca 分享激光脫毛屬於高能量的療程，如果了解不足而選擇不知名的廠商，除了有機會儀器當中存在不為人知的損毀、操作風險，亦會對用家身體造成傷害，例如敏感、燒傷（Burn Case）等。

Rebecca 分享激光脫毛的重要性（陳葦慈 攝）

激光脫毛前必知：4大熱門脫毛位置！

到底應該全身脫毛或是選擇部位以作脫毛呢？除了考慮價錢預算外，不妨參考一下其他女生的必選部位，以免選擇錯誤、多行了些彎路。Rebecca 分享道最受新娘們歡迎脫毛部位主要有4大部位：面部、背部、比堅尼以及手腳四肢。

4大熱門脫毛位置！（陳葦慈 攝）

熱門激光脫毛位置：1. 面部



第一個熱門激光脫毛位置就是面部，因為女生們都相當重視容貌，特別是新娘子關心的婚紗拍攝以及妝感，若然因為毛髮未清，阻礙上妝或影響妝感的確令重要日子略顯失色。而且高清鏡頭下，照一放大片或影片，面上瑕疵避無可避。

熱門激光脫毛位置：2. 背脊連頸部



第二個最受歡迎脫毛部位就是背部，不少新娘都忽視了背部，因為自己不能輕易脫到自己的背部，那怕用上剃刀剃毛都會脫不清，更有可能做到『一忽忽』，一穿起露背婚紗或束起頭髮，頸背的毛髮未清與婚紗的對比十分明顯。

熱門激光脫毛位置：3. 比堅尼



第三個熱門的激光脫毛部位就是比堅尼，除了因為美觀，令新婚之夜不尷尬之外，亦因為現在不少貼身、質地輕薄的婚紗款式，如果沒有處理過三角位置的話，有機會露出毛髮或因顏色對比明顯，令三角位置形狀突出等尷尬情況。

熱門激光脫毛位置：4. 手腳四肢



最後一個最受歡迎的脫毛部位，就是大多數人選擇的四肢，因為手以及腳這些位置因著穿搭，較容易露出，而且婚紗亦是大多數是背心或露背的款式，與毛髮會有一個顯眼的對比。

激光脫毛的原理，是每次只可以針對10－20%活躍中的毛髮，當激光照射在毛髮生長處，毛囊中的黑色素吸收光束後產生熱能，令毛囊細胞受損，就不能長出新的毛髮，從而達到激光脫毛的效果。（陳葦慈 攝）

激光脫毛前後注意事項

想高效、快速地脫毛，Rebecca 提醒大家必須根據身體的毛髮生長週期，每六至八個星期就要定期進行脫毛療程，大概六至八次、需時一年左右，脫毛療程就可以達到永久效果。

如果有些女生，脫毛前兩週內有暴曬，或皮膚上有小傷口，都必須先休息一段時間，讓肌膚冷卻後才可以再做激光脫毛療程。另外，一些特別的賀爾蒙轉變，例如懷孕、更年期等亦有可能會減低脫毛成效，以致毛髮久久未能除掉。

激光脫毛前注意事項！（01製圖）

除了根據身體的毛髮生長週期定期療程，Rebecca 亦建議亞洲女生選擇755 光頻波長去脫毛，因為755光頻經過科技反覆的認證，可以主力將亞洲人的黑色素毛髮為目標。

755光頻最適合亞洲人的肌膚，非常適合我們香港女生。 醫美專家 EVRbeauty創辦人Rebecca

脫毛療程要高效、快速見效，亦有不少注意事項（陳葦慈 攝）

婚前護理、保養建議

大日子當前，要注意的事項可不少，到底婚前護理應該做哪些，又應該從何時開始呢？Rebecca 提醒大家從一年前開始，由居家護理、生活習慣做起，同時需要長效的面部護理輔助，從根本改變皮膚狀況以及針對皮膚所需。

▼▼▼按圖看更多！居家婚前護理、保養建議▼▼▼

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