香港護膚品牌　獨家研發配方針對濕疹暗瘡　自家有機耕種天然有效

天氣時冷時熱，突然轉變，濕疹亦因此復發，皮膚容易變得敏感，痕癢難耐，要照顧乾燥敏感肌，謹慎選擇護膚品非常重要，既要小心挑選非化學致敏的護膚品成分，又要有效解決皮膚問題，香港花水護膚品牌By Ginny的濕疹系列可謂不二之選，所有護膚品均使用天然有機原材料，由自家本土農田耕種採成，不含添加防腐劑，以獨家研發的配方呵護每吋肌膚，有效消紅止癢。



Ginny的故事 發現法國天然花水及有機精油 護膚不求人

Ginny原是全職教師，與其他女性一樣，面對日復一日的工作壓力下，皮膚狀況惡化，受盡濕疹所困擾，嘗試過很多護膚品後，仍然沒有好轉，甚至每況愈下，於是，Ginny決定展開一段解答護膚秘密之旅，在法國南部找到了無污染的天然花水及有機精油，草本植物內含的高海拔特質，且天然潔淨，安撫每吋肌膚。

從原材料到調配均親力親為 堅持天然有機耕種

深受工作壓力困擾的Ginny毅然放棄教師一職，全心全意製作有機、天然、有效的護膚品，為確保原材料最為安全、100%天然，Ginny親自下田耕種植物，獨有的原材料加上自家有機耕種，堅持拒絕動物測試、礦物油、人造色素、香精、酒精和防腐劑，並自己調製配方，本身患有濕疹的Ginny親身試驗，保證成效，在推出市面後，亦得到不少客人的正面回應，甚至有客人稱成功「斷尾」，印證Ginny自家成品的成功。

皇牌產品濕疹膏貼合港人需要 主要成分左手香消炎退熱

濕疹作為常見都市病之一，比起一般皮膚更為敏感，更要慎選塗抹的產品。Ginny研究自製護膚品時，意外發現有消炎退熱功能的植物左手香，對舒緩濕疹成效尤其顯著，以其作為主要成分的皇牌產品濕疹膏廣受歡迎。

香港天氣潮濕，而國外天氣較乾燥，產品普遍較為滋潤，港人使用時就會滋潤過度，反會誘發暗瘡等問題，令原來的濕疹問題更嚴重！因此，Ginny在調配濕疹膏時，會配合香港氣候和環境，質感做得較為清爽，另外，為確保產品不用化肥、沒有化學成分，Ginny親自租田種植原材料左手香，而其他材料均採用國外有機材料，連水亦用上法國高原花水，保證產品新鮮天然。

去痘消炎斷絕暗瘡 嚴選金鏤梅、蝸牛等精華成分

除了皇牌濕疹系列產品，暗瘡系列亦深受用家愛戴，同樣以有機、天然作為特色，使用純天然精油製作，不含果酸成份，如水楊酸，杏仁酸等，不會對皮膚造成任何刺激，或引致乾燥脫皮等情況，嚴選金鏤梅、蝸牛、仙人掌等精華成分，消炎降紅、改善皮膚暗沉、淨化毛孔，針對不同膚質作調配，提供一個迅速、安全、有效且天然的護膚體驗，擊退暗瘡。

洋甘菊抗敏感系列 鎮靜紓緩呵護脆弱肌膚

專門針對敏感肌膚所調配的洋甘菊系列成分天然，不含任何酒精及香料，含珍貴的羅馬洋甘菊花水、聖約翰草精華、三胜肽等成分，香氣柔和，在抗敏感、消炎及鎮靜紅腫的效果顯著，連嬰兒也能使用，保濕之餘，可消除痕癢，回復健康光滑的膚質，更可重建皮膚的天然屏障，不再怕敏感隨時來襲，根治敏感源頭。

有機芳療系列精油系列 照顧身心靈需要

除了照顧皮膚需求外，產品更延伸到有機香氛芳療系列，如植物酒精香水、複方精油、大豆蠟燭等等，全面照顧身心靈需要。精油系列可滴進香薰機、浸浴中，轉換為芬芳療癒的空間，舒緩身心疲勞；亦有驅蟲、清潔地板的效用，將香氛芳療融入生活每一細節。

天然且有效的產品，對於濕疹、暗瘡患者而言，是十分難得的，市面上的護膚品很多都忽略了是否適合港人使用；有的加入了大量香料、化學色素，容易造成敏感；有的價錢昂貴，對部分人來說負擔太重。香港護膚品牌By Ginny為護膚品重新定義，從源頭出發，以自己耕種最新鮮、潔淨、自然的原材料，以及進口無污染的有機材料，就連水亦講究周到，使用法國高原花水，並以合理、性價比高的價格出售，每一項產品都經過悉心製作，呵護每吋肌膚，有濕疹或暗瘡困擾的人，不妨一試By Ginny的產品，療癒身心靈。

By Ginny

網址：https://www.byginny.com.hk/

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