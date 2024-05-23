FENDI將推首個香水系列：以家族成員及創意總監為靈感 充滿小細節

香水2024｜FENDI即將在2025年正式成立至100週年，為慶祝此歷史傳奇，品牌推出首個香水系列，將於2024年夏季率先登場。此香水系列共7款香水，每款都擁有鮮明的個性，而靈感來源則是自Fendi家族成員以及FENDI女裝品牌創意總監Kim Jones各自美好的回憶，讓我們一起率先看看這個全新時尚香水系列。



FENDI全新香水系列特別之處（IG@fendi）

FENDI全新香水系列特別之處

FENDI全新香水系列邀請到三位調香大師Quentin Bisch、Fanny Bal 與 Anne Flipo親自操刀，以品牌家族成員以及FENDI女裝品牌創意總監Kim Jones的個性和各自的美好回憶為靈感調配而成。

7款全新香水成份分別取材：來自突尼斯的橙花淨油、義大利卡拉布里亞的佛手柑、阿特拉斯雪松、印尼的廣藿香、法國的鳶尾花、土耳其的大馬士革玫瑰以及馬達加斯加的香草，均以最優質和濃郁（平均濃度為18%）的天然和純手工原料，調製出整系列的香水。

FENDI香水瓶設計（IG@fendi）

FENDI香水瓶設計

FENDI全新香水系列的香水瓶，是由出色的玻璃工藝大師打造，瓶身整體線條簡單流暢，但充滿著小細節。香水瓶正面有著拱門造型，是取自羅馬的經典建築元素，而瓶蓋則有著品牌標誌性的「FF Logo」紋路，體現著低調奢華。

香水簡介：

FENDI全新香水系列1. Casa Grande

靈感來源：Adele Casagrande Fendi 調香師：Quentin Bisch

「Casa Grande」是FENDI的重要靈魂人物Adele Casagrande Fendi為靈感，是她與丈夫Edoardo Fendi一手創辦了品牌，以她為靈感是毫無疑問的。香水Casa Grande以辛辣的索馬里没藥、醇厚的琥珀、皮革香，再到溫柔甜美的櫻桃、香草和零陵香豆原精，展現出Adele一手創辦的魄力。

FENDI全新香水系列1. Casa Grande（圖片來源：FENDI官網）

FENDI全新香水系列2. Dolce Bacio

靈感來源：Anna Fendi 調香師：Anne Flipo

Anna Fendi是Adele Casagrande Fendi的女兒，也是FENDI傳奇五姐妹之一。香水Dolce Bacio是以杏子香氣揉合印尼廣藿香，並注入土耳其大馬士革玫瑰，溫柔又富力量感。

FENDI全新香水系列2. Dolce Bacio（圖片來源：FENDI官網）

FENDI全新香水系列3. Perché No

靈感來源：Silvia Venturini Fendi 調香師：Quentin Bisch

Silvia Venturini Fendi是FENDI家族的第三代傳人，也是品牌標誌性的Baguette和Peekaboo手袋設計師。香水Perché No是粉紅胡椒、檀香和熏香香調，香氣如陽光下曬乾的白色床單，乾淨舒適。

FENDI全新香水系列3. Perché No（圖片來源：FENDI官網）

FENDI全新香水系列4. Ciao Amore

靈感來源：Leonetta Luciano Fendi 調香師：Fanny Bal

Leonetta Luciano Fendi是FENDI家族的第四代傳人，香水Ciao Amore是以她與家人們一同在島嶼度過夏天的回憶為靈感。香水是無花果和零陵香豆香調，將夏天的地中海氣息注入至香水瓶中。

FENDI全新香水系列4. Ciao Amore（圖片來源：FENDI官網）

FENDI全新香水系列5. Sempre Mio

靈感來源：Delfina Delettrez Fendi 調香師：Quentin Bisch

Delfina Delettrez Fendi同樣是FENDI家族的第四代傳人，以她對摩洛哥的童年回憶創作出香水Sempre Mio。香水是以清新的卡拉布里亞佛手柑、雪松及摩洛哥橙花，表達她對童年的依戀。

FENDI全新香水系列5. Sempre Mio（圖片來源：FENDI官網）

FENDI全新香水系列6. La Baguette

靈感來源：雙胞胎Tazio與Dardo Vascellari Delettrez Fendi 調香師：Anne Flipo

Tazio與Dardo Vascellari Delettrez Fendi，是Delfina Delettrez Fendi的雙胞胎兒子，亦是FENDI家族的新一代。香水La Baguette以法國鳶尾花和馬達加斯加香草融合在一起，香氣甜蜜又清爽，如純真的童年。

FENDI全新香水系列6. La Baguette（圖片來源：FENDI官網）

FENDI全新香水系列7. Prima Terra

靈感來源：Kim Jones 調香師：Quentin Bisch

FENDI品牌創意總監Kim Jones亦是這次全新香水系列靈感之一，是以他童年在南部非洲和東部非洲的風景、印象和回憶創作。香水Prima Terra是以卡拉布里亞和西西里的橘子揉合突尼斯和摩洛哥的迷迭香，香氣清新自然。