導入精華有甚麼用？高效推薦：MUJI助滲透肌底、Benefit撫平毛孔

導入精華|在潔面後的護膚第一步,大家通常都是爽膚水或化妝水,但有想過是從「第0步」開始嗎?許多女生都試過明明早晚都有做足護膚程序,但肌膚總是好像沒有以往的吸收力,這時不妨加入「第0步」的導入精華,是在潔面後和日常護膚前使用,改善肌膚角質層,使後續護膚成分能迅速滲透到皮膚深層,達至高效護膚。



為甚麼還要在每日的護膚程序中加入導入精華呢?當在正常護膚程序後,但感到肌膚吸收力變差時,很大程度是肌膚的新陳代謝減慢,使護膚成分未能被吸收再滲透到皮膚深層,這時候即使使用再多的護膚品也是無補於事。

這時可加入導入精華,以改善後續護膚效果,甚至部分品牌所推出的產品,更能去除角質和幫助皮膚代謝,大大提升肌膚吸收力,達至真正有效的護膚。

MUJI的發酵護膚系列近來更換了全新產品配方,特別加入了由品牌自主研發的保濕成分–米糠發酵液﹐着重加強肌膚保濕力,可讓肌膚更潤滑緊緻。系列中的發酵導入精華液還添加了神經醯胺,有助肌膚維持屏障健康及提供保護,產品質感水潤但不黏膩,合喜歡清爽感覺人士使用。發酵導入精華液同樣是建議在爽膚水前使用,可使後續護膚成分更容易滲透至角質層。

日本人氣護膚品牌TAKAMI所推出的Skinpeel Essence角質護養精華,是品牌長期熱賣的產品。這款角質護養精華可有助活化角質和調理皮膚代謝,打造健康角質,養出從肌底發光的好皮膚。品牌建議是於潔面後使用此精華﹐達致天然柔和的煥膚效果﹐從而改善肌膚粗糙泛紅、粉刺暗瘡及膚色暗沉等問題﹐打造出滑、透、亮肌膚。

Benefit的毛孔水份導入精華,可提供水分補充及養份至毛孔根本,達至水油平衡此肌膚最理想狀態,同時撫平毛孔令毛孔更顯細緻﹐展現出透亮的水光飽滿肌!產品更是利用了獨特的封存技術,把滋養肌膚的油性成份存於一顆顆泡泡珠內,令成份能保鮮於最高效狀態之餘,使用每次使用都是充分使用到每每護膚成份。此產品不僅能讓其他護膚品更容易被肌膚吸收,在早上時使用更能使妝容更貼服。

導入精華推薦3. Benefit The POREfessional Hydro Pop 毛孔水份導入精華 100ml HK$680(品牌提供)

秘貼循環精華有著醒肌膚活力及提升肌膚氣血循環的功效,很適合在日常護膚程序前使用,可紓緩肌膚因外在環境引起的肌膚不適。精華加入了品牌第2代的拱辰秘丹培養液添加改善「營養循環」的白朮、陳皮、黃芪及大棗等益氣藥材,透過肌膚循環達至肌膚再生,再配上從高麗時代皇室專用的酒麴方式分離及純淨化的皇室酵母,促進「水分循環」使血循環變得順暢,達至透徹明亮的肌膚。

導入精華推薦4. The history of Whoo 后 秘貼循環精華 90ml HK$640(圖片來源:The history of Whoo 后官網)