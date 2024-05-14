導入精華有甚麼用？高效推薦：MUJI助滲透肌底、Benefit撫平毛孔

導入精華｜在潔面後的護膚第一步，大家通常都是爽膚水或化妝水，但有想過是從「第0步」開始嗎？許多女生都試過明明早晚都有做足護膚程序，但肌膚總是好像沒有以往的吸收力，這時不妨加入「第0步」的導入精華，是在潔面後和日常護膚前使用，改善肌膚角質層，使後續護膚成分能迅速滲透到皮膚深層，達至高效護膚。



導入精華用途是甚麼？

為甚麼還要在每日的護膚程序中加入導入精華呢？當在正常護膚程序後，但感到肌膚吸收力變差時，很大程度是肌膚的新陳代謝減慢，使護膚成分未能被吸收再滲透到皮膚深層，這時候即使使用再多的護膚品也是無補於事。

這時可加入導入精華，以改善後續護膚效果，甚至部分品牌所推出的產品，更能去除角質和幫助皮膚代謝，大大提升肌膚吸收力，達至真正有效的護膚。

導入精華用途是甚麼？（freepik）

導入精華推薦1. MUJI 發酵導入精華液 300ml HK$128

MUJI的發酵護膚系列近來更換了全新產品配方，特別加入了由品牌自主研發的保濕成分–米糠發酵液﹐着重加強肌膚保濕力，可讓肌膚更潤滑緊緻。系列中的發酵導入精華液還添加了神經醯胺，有助肌膚維持屏障健康及提供保護，產品質感水潤但不黏膩，合喜歡清爽感覺人士使用。發酵導入精華液同樣是建議在爽膚水前使用，可使後續護膚成分更容易滲透至角質層。

導入精華推薦1. MUJI 發酵導入精華液 300ml HK$128（品牌提供）

導入精華推薦2. TAKAMI Skinpeel Essence 角質護養精華 30ml HK$410

日本人氣護膚品牌TAKAMI所推出的Skinpeel Essence角質護養精華，是品牌長期熱賣的產品。這款角質護養精華可有助活化角質和調理皮膚代謝，打造健康角質，養出從肌底發光的好皮膚。品牌建議是於潔面後使用此精華﹐達致天然柔和的煥膚效果﹐從而改善肌膚粗糙泛紅、粉刺暗瘡及膚色暗沉等問題﹐打造出滑、透、亮肌膚。

導入精華推薦2. TAKAMI Skinpeel Essence 角質護養精華 30ml HK$410（品牌提供）

導入精華推薦3. Benefit The POREfessional Hydro Pop 毛孔水份導入精華 100ml HK$680

Benefit的毛孔水份導入精華，可提供水分補充及養份至毛孔根本，達至水油平衡此肌膚最理想狀態，同時撫平毛孔令毛孔更顯細緻﹐展現出透亮的水光飽滿肌！產品更是利用了獨特的封存技術，把滋養肌膚的油性成份存於一顆顆泡泡珠內，令成份能保鮮於最高效狀態之餘，使用每次使用都是充分使用到每每護膚成份。此產品不僅能讓其他護膚品更容易被肌膚吸收，在早上時使用更能使妝容更貼服。

導入精華推薦3. Benefit The POREfessional Hydro Pop 毛孔水份導入精華 100ml HK$680（品牌提供）

導入精華推薦4. The history of Whoo 后 秘貼循環精華 90ml HK$640

秘貼循環精華有著醒肌膚活力及提升肌膚氣血循環的功效，很適合在日常護膚程序前使用，可紓緩肌膚因外在環境引起的肌膚不適。精華加入了品牌第2代的拱辰秘丹培養液添加改善「營養循環」的白朮、陳皮、黃芪及大棗等益氣藥材，透過肌膚循環達至肌膚再生，再配上從高麗時代皇室專用的酒麴方式分離及純淨化的皇室酵母，促進「水分循環」使血循環變得順暢，達至透徹明亮的肌膚。

導入精華推薦4. The history of Whoo 后 秘貼循環精華 90ml HK$640（圖片來源：The history of Whoo 后官網）

導入精華推薦5. Biotherm 溫泉深層保濕導入精華 50ml HK$695

Biotherm的溫泉深層保濕導入精華，蘊含水源再生因子、甘露醣以及珠貝母微粒，可深入肌膚底層強效補水，發揮極緻保濕效能，讓水潤光芒從肌膚底層透現。產品很適合於每日早晚潔面後塗抹於面上及頸部，再使用面霜或其他護膚品，為肌膚徹底補水及鎖水。