唇膏2024｜營造夏日玻璃感唇妝：CHANEL兩用 BOBBI BROWN同時護唇

玻璃唇唇膏｜踏入充滿活力的春夏季，相比起啞緻的唇膏，筆者更喜歡亮面的唇膏和唇釉，可營造出晶瑩的水光唇妝﹐就猶如陽光照耀在玻璃上所折射出奪目的光彩﹐是屬於夏日的美好。而今年許多品牌都推出了新品，在讓人眼花撩亂的唇妝產品中，真的會無從下手！這次《01女生》記者就分享6款夏日最喜歡的亮面唇膏和唇釉，一起化一個活力滿滿的妝容過夏天！



「玻璃唇」唇膏唇釉推薦1. CHANEL 極致持久亮色兩用唇彩 #166 TIMELESS BEIGE HK$380

CHANEL的極致持久亮色兩用唇彩，無疑是筆者最愛！唇彩的設計一端是偏紅調奶茶色，另一端是充滿亮澤的透明唇彩，單塗前者會是優雅啞緻的唇妝，當再塗上透明唇彩，立即變得水潤晶瑩的玻璃唇！此外唇彩的持久度相當高，是真的可以做到不沾杯效果，但卸妝時要注意，是一定要用眼唇專用卸妝產品，才能完整卸除。

「玻璃唇」唇膏唇釉推薦1. CHANEL 極致持久亮色兩用唇彩 #166 TIMELESS BEIGE HK$380（張旭珠 攝）

「玻璃唇」唇膏唇釉推薦2. SUQQU 晶采極潤唇釉 #107夏葡萄 -NATSUBUDOU HK$295

日本女生的清透妝容，美好得讓人想親近，其中唇妝是一大重點。SUQQU的晶采極潤唇釉今夏還推出了2款限定色，筆者很喜歡#107夏葡萄，色調是真的如葡萄糖槳般，微微紫色同時也能為雙唇帶來血色，是一款很日系的顏色。唇釉不僅顯色度高，還有護理唇部效果，而且它的光澤是很迷人，一抹即令雙唇擁有漂亮的透明感。

「玻璃唇」唇膏唇釉推薦3. YSL LOVESHINE CANDY GLOW情迷亮彩潤唇膏 #7B自然裸棕 HK$375

YSL的情迷亮彩潤唇膏，筆者是先被它的玫瑰金色唇膏殼所吸引，簡直每日都想拿起來使用！這款唇膏筆者選擇了色號#7B自然裸棕，是一款帶微微紅調的裸棕色，亮澤度是適中不會很浮誇，是適合每日使用的自然顏色。而唇膏蘊含98%天然來源成分，有著滋潤修護功效。

「玻璃唇」唇膏唇釉推薦4. RMK Dewy Melt Lip Color光感透亮唇膏 #EX-01 Warm Honeydew HK$290

RMK的日系簡約是由包裝延續至產品當中，讓人忍不住一款又一款地入手，這次的光感透亮唇膏極富透明感，質感是潤澤柔軟，是可以營造出自然的亮澤感。而且筆者很喜歡早前新推出的#EX-01 Warm Honeydew，是一款很柔和的祼這珊瑚色，可自然融入每日不同的妝容，很值得入手！

「玻璃唇」唇膏唇釉推薦5. CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK BIG LIP PLUMPGASM 夢幻豐感唇蜜 #MEDIUM/DEEP HK$300

CHARLOTTE TILBURY的夢幻豐感唇蜜，由唇膏外殼到唇蜜色調都充滿少女心，讓人愛不釋手！筆者一直對品牌經典PILLOW TALK夢幻裸粉系列，總是無法抗拒，這次很喜歡它的##MEDIUM/DEEP，有著微閃的光澤，營造出雙唇豐滿效果。

「玻璃唇」唇膏唇釉推薦6. BOBBI BROWN 晶鑽豐盈護唇精華 #Bare Rose HK$330

BOBBI BROWN的晶鑽豐盈護唇精華，不僅能為雙唇帶來亮澤豐盈效果，它還蘊含植物油及透明質酸混合配方，有著滋潤保濕效果，是手袋必備化妝品之一。所以這款護唇精華筆者很喜歡#Bare Rose，是一款很漂亮的裸粉玫瑰色，當塗上後雙唇會變得粉粉嫩嫩，很適合配上日常妝容或是幼態感的妝容。