少女時代秀英分享美照預告出歌！5護膚保養：吃這些食物維持長腿

秀英護膚保養｜相信少女時代是不少人的童年回憶，成員們早前相繼推出個人歌曲，當中成員秀英宣布，將於10月31日以solo歌手在日本出道，並分享新歌〈Unstoppable〉的概念照，看來艷麗，且充滿霸氣。秀英曾在2005年翻唱日文歌曲的韓版，其後轉當演員，如今回歸歌手，令人期待。而現年34歲的她，雪白肌膚和長腿一直引來不少女生羨慕，到底她如何保養護膚呢？



秀英將於10月31日以solo歌手在日本出道，並分享新歌〈Unstoppable〉的概念照。(IG@sooyoungchoi)

秀英護膚保養法1. 飽滿肌膚靠精油保濕

秀英的肌膚予人水嫩飽滿狀態，她曾公開表示愛用精油保養，在洗面後塗抹，並以指腹力打圈按摩，讓肌膚更快吸收營養。她認為，精油更能為肌膚鎖水，減少水分流失，使肌膚散發自然飽滿的亮澤。

秀英的肌膚予人水嫩飽滿狀態。(IG@sooyoungchoi)

秀英護膚保養法2. 戒食麵粉食物

在飲食方面，秀英亦相當自制，曾表示會避免吃麵粉類食物，以番薯取代米飯，還會將糖的攝取量降至最低。若然想吃甜品時，她也指自己不會太嚴刻，並轉以一個較健康的製作方式，如依照網上不加糖的香蕉朱古力蛋糕食譜，將杏仁粉取代麵粉，這樣便能減少脂肪積聚。

在飲食方面，秀英亦相當自制。(IG@sooyoungchoi)

秀英護膚保養法3. 隨身帶備保養食物

要維持健康體魄，秀英曾在訪問中表示，自己會隨身帶備一個小袋，專門裝營養補給品。她表示自己都會服用胺基酸、益生菌、維他命C和膠原蛋白等，以保持健康體魄。

秀英護膚保養法4. 吃對食物維持長腿

秀英表示維持好身材的最好方式，便是吃對食物，曾在網上公開日常食譜，包括玄米飯、肉、雞蛋、蕃薯和蔬菜等。而在健身後，她亦會帶備堅果零食補充能量，非常健康。

秀英表示維持好身材的最好方式，便是吃對食物。(IG@sooyoungchoi)

秀英護膚保養法5. 愛做瑜伽、打高爾夫球

不少女星都愛運動，秀英亦表示喜歡瑜伽和熱瑜伽，認為可以幫助排毒和睡眠。除了維持膚質，瑜伽還有助修身，減少難減的鬼鼠肉。此外，她偶爾亦會打高爾夫球，助肌肉線條更為結實。