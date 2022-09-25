減肥懶人包｜8位少女時代成員秘技一次看　潤娥靠飲食維持48公斤

出道15年身材依舊巔峰......是下過苦工的啊（Respect手指）！《Gee》、《Oh！》、《Run Devil Run》、《The Boys》、《I GOT A BOY》、《 Mr.Mr.》、《 Lion Heart 》…韓國天團「少女時代」在今年已經成軍滿15週年，在前陣子終於時隔5年以「完整體回歸」，新歌《Forever 1》一推出馬上橫掃多國專輯榜冠軍，MV釋出隔日就破千萬人次觀看，讓粉絲（SONE）感動大呼：「我的青春回來啦！」



不愧是公認的「女團教科書」，太妍、Sunny、Tiffany、孝淵、Yuri、秀英、潤娥及徐玄8女神合體出擊，不只新歌舞台魅力開外掛，MV、打歌節目上的每個成員的顏值、身材，依舊維持在巔峰狀態，甚至還更纖細了！？

出道以來似乎身材從沒大走樣過的少女時代，讓大眾超好奇她們的身材管理法！先前在團綜《少時貪探》成員們就曾因為「驚人的超小食量」意外引起熱議，網友紛紛貼出用餐前VS用餐後的對比圖，發現根本沒什麼差別，讓網友們紛紛猜測：「這難道就是少時胖不了的秘密？」

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少女時代私房減肥法

1. 太妍

誰說女團只得擔心變胖？太妍就曾因為「太紙片」引起大眾的擔憂，而後她就投入規律的「普拉提運動」，練出漂亮的肌肉線條，看看那緊實的川字腹肌，完全是女神指標身材！另外，在飲食方面她也靠低熱量的沙律」來控制，太妍透露：「比起負擔的食物，更喜好可以吃得輕盈料理。」

2. 潤娥

公認是「吃不胖的母胎瘦子」的潤娥，身高168CM、體重卻長年維持在48KG的她，纖細身形常常成為韓妞拿來當作桌布的「刺激減肥相片」（笑），這樣的她看似很開外掛，其實是因為她平時飲食就喜好吃低卡路里的「雞胸肉＋米做的麵條」，難怪很難發胖（？）。

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3. Tiffany

與秀英並列團內2大美腿女神的Tiffany，則是沒有特別選用特定減肥法，不過為了健康，她透露「一週7天有5天茹素」，同時表示：「就算一天內只有一餐這樣改變，也覺得對身體健康有好的影響。」

4. 徐玄

越來越性感的忙內徐玄，私下對於身材管理也是「模範生等級」，不只規律健身長達10年，近期更開始著迷不吃早餐的「空腹晨運」，每天至少30分鐘，飲食上也堅持自煮，可以精準控制卡路里攝取量又對健康有益～

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5. 孝淵

肉眼可見地瘦超多的孝淵，居然表示是被徐玄推坑、開始「間歇性斷食飲食」！她透露：「天天努力維持16小時的空腹狀態，其她時間就不忌口，例如6點後禁止進食，隔天10點就能開始吃，身體已經習慣了～」不管是漢堡、Pizza都可以吃的「佛系斷食」，讓她真的甩掉了9KG。

6. Yuri＆秀英＆Sunny

Yuri以及秀英則是公認的運動愛好者，從瑜伽、登山到高爾夫球都有涉獵，靠運動維持緊實的體態，而Sunny則曾經挑戰過健身的黑科技「EMS電脈衝」，成員們為了管理身材，可以都下過苦工的！

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