氣墊粉底一定遮瑕度低？化妝師拆解4大常見迷思＋貼服上妝技巧

氣墊粉底｜不少女生都被氣墊粉底的妝感和便利性所吸引，不過亦時常都會聽到某產品有不貼服、遮瑕度低或沒法均勻上妝等，但其實問題不一定是出在產品上，而是沒有正確使用把功效大大發揮。這次《01女生》邀請到化妝師Katrina Pang，與我們拆解一些氣墊粉底的迷思。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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提升氣墊粉底遮瑕度（FREEPIK）

提升氣墊粉底遮瑕度

氣墊粉底眾所周知的好處是妝感輕透，簡直上妝即擁有吹彈可破的好膚質，但對於自身膚質有較多瑕疵的女生來說，就會遮瑕度不足的問題。化妝師Katrina就建議有著色斑、黑眼圈或痘痘等困擾的女生，可在使用氣墊前可以用上遮瑕產品，然後再加上氣墊粉底，整體妝容會顯得更精緻。

此外，假如想有更高遮瑕度，可以再多加一層粉底，不過Katrina就提醒此舉可能會導致妝容不夠自然。

解決使用氣墊粉底的油光及毛孔困擾

氣墊粉底的自然妝感，是不少女生的最愛，但對於部分女生來說卻是「地雷」，上妝後容易出現油光或是更顯毛孔問題。化妝師Katrina就分享了很棒的上妝技巧給大家，她建議在潔面後用化妝棉沾取化妝水輕擦拭全臉，可以温和去角質，以及讓保養品吸收更快。此舉可使上妝前充分保濕，妝容的貼服程度亦更高。

而針對毛孔困擾，Katrina就建議氣墊粉底可以以少量多次的方式，輕拍於毛孔位置，份量愈少愈好，讓粉底均勻適中，減低出現妝容厚粉的情況。

使用氣墊粉底易生暗瘡？

在長期使用氣墊粉底後，肌膚變得更易生暗瘡？針對此迷思Katrina提醒大家要注意粉撲的清潔，因為其實問題是出在上妝工具，由於香港天氣較潮濕，氣墊粉底粉撲又是容易積聚細菌，會令肌膚更易過敏或生暗瘡。不僅粉撲，其他化妝工具亦是建議每星期清洗一次，確保清潔程度，化妝也更安心。

氣墊粉底與底妝產品用作補妝時的分別（FREEPIK）

氣墊粉底與底妝產品用作補妝時的分別

氣墊粉底亦是外出補妝時的好幫手，但它與其它補妝產品有甚麼分別？哪一種更好？以及最重要的是有甚麼補妝技巧呢？Katrina就指氣墊粉底最大的好處是有霧面、光澤等不同妝感選擇，通常會較自然輕透，有快速補妝、便攜且多效合一的功效。

而其它底妝產品，如粉餅或粉底液，質地相較微厚，有著可大面積的覆蓋膚色不均及瑕疵的好處，不過假如遇上皮膚狀況不佳，可能容易出現卡粉、結塊的情況出現。

氣墊粉底的補妝技巧（《Doctors》劇照）

氣墊粉底的補妝技巧

以氣墊粉底補妝時，可以以輕拍的方式快速且均勻地補妝，但是補妝前需要先評估肌膚狀況。假如在外曬了一段時間的太陽，肌膚出油較多，應以紙巾輕輕以按壓吸去多餘油脂後，再進行補妝。

另一相反情況，假如是長期留在冷氣地方，肌膚較乾燥，就建議先使用補水噴霧或補水產品，再使用氣墊粉餅進行補妝。