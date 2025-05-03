韓國女生都在用「一周護膚法」養出零毛孔、白滑美肌+8大產品推薦

不少人對於韓國女生的印象，都是人人擁有光滑的好肌膚，而想要養出如此的好膚質，除了良好生活習慣外，當然也離不開護膚。韓國女生間有一套「一周護膚法」，不僅能讓膚況穩定，還能去除粉刺痘痘，提亮膚色以及改善肌膚老化跡象，養出讓人羨慕的好膚質。一起來看看這套韓國女生愛用的「一周護膚法」，以及高效的護膚法。



「一周護膚法」第1天：深層清潔 去除多餘角質

「一周護膚法」第1天：深層清潔 去除多餘角質

良好肌膚護理，要先從去除肌膚上多餘角質開始，以及調整好肌膚角質代謝﹐才能讓後續護膚品的營分滲透至肌底層，同時讓肌膚的循環更好。大家可使用臉部去角質或深層清潔產品，將肌膚厚重多餘角質清走，這樣定期的清潔可使護膚品更加吸收。此外，在深層清潔後要使用成分簡單的保濕化妝水幫助肌膚鎮靜，最後再使用一些簡單保濕護膚品來保持肌膚滋潤。

「一周護膚法」第2天：保濕面膜

保濕亦是養出好膚質的重點，尤其在去角質後後。所以在第二天很適合敷上保濕面膜，為肌膚保濕鎖水，在敷上10-15分後，還可把臉上剩餘的精華配合按摩手法，加強滲透至肌底層。

「一周護膚法」第3天：清理毛孔中污垢

除了要為肌膚去除多餘角質外，清理毛孔中污垢亦很重要，所以在為肌膚補充水份的翌日，很適合進行深層清潔來清潔毛孔。大家可挑選泥狀清潔面膜或針對毛孔護理產品，將毛孔污垢和殘留化妝品清理，同時還可將黑頭及粉刺一同溫和地除掉。

「一周護膚法」第4天：對抗肌膚老化

「一周護膚法」第4天：對抗肌膚老化

在肌膚深層清潔後，正正是肌膚最易吸收護膚養分時機，這時可使用具有修護功能的護膚品，其中具抗老功效的護膚品最適合不過。抗老功效的護膚品養分，不僅有著讓肌膚回復彈滑幼嫩功效，還有許多肌膚所需的成分，像是修復、保濕等，很適合在整個護膚過程中加入。

「一周護膚法」第5天：美白提亮

「一周護膚法」第5天：美白提亮

在第五天可為肌膚敷上美白面膜，或是使用美白產品來阻止黑色素的形成，同時減少色斑、改善膚色不均和暗沉問顯，因為在肌膚水分和養分足夠下，美白成分會更易被吸收。不過要注意部分美白產品含有酸類成分，不是所有膚質適合，亦不建議在去角質後立即使用，以免對肌膚做成刺激。

「一周護膚法」第6及7天：加強肌膚保濕

不論是哪類型膚質，最重要的都是保濕，肌膚在擁有充足水分時才能有透亮光滑。在第六及七天的晚上可為肌膚加強保濕，因為在凌晨1點至3點時是細胞再生活動最旺盛的時段，使用一些保濕乳液、面霜、面膜等，可讓肌膚保持穩定又水潤狀態，翌日早上就能擁有幼滑的肌膚。

「一周護膚法」產品推薦1. Cetaphil 氨基酸活顏淨肌慕斯 200ml HK$180

Cetaphil的氨基酸活顏淨肌慕斯，採用溫和潔膚配方，由氨基酸調製而成，能深入毛孔徹底洗走污垢和微粒 子，包括雜質、污染物、都市微粒子、殘餘彩妝及過盛的油脂皮脂，助肌膚對抗污染，卻不會造成過度清潔和出現乾燥繃緊等敏感不適。產品更添加了舒敏複合物，當中蘊含具舒缓鎮靜作用的尿囊素 (Allantoin)、能保濕鎖水的甘油 (Glycerin) 和三重神經酰胺(Triple Ceramides) ，即時和持續為肌膚補水及舒解泛紅、繃緊、刺痛和痕癢等不適，有助提升保濕鎖水力，回復水潤光澤。

「一周護膚法」產品推薦1. Cetaphil 氨基酸活顏淨肌慕斯 200ml HK$180（品牌提供）

「一周護膚法」產品推薦2. Clé de Peau Beauté THE SERUM煥活細胞精華 30ml/HK$1,250；50ml/HK$2,080；75mlHK$2,700

THE SERUM是潔膚後的首要步驟，可直接抹上肌膚表皮進行修復，激活肌底幹細胞更生，時刻阻截外來壓力，修復受損的肌膚屏障，抑制延煥年輕蛋白變質，減慢表皮幹細胞老化。​持續使用，可有效穩定及維持肌膚健康屏障，回復年輕透彈，提升光澤度、柔滑度和飽滿度。

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「一周護膚法」產品推薦3. Kiehl's 醫學水楊酸抗粉刺精華液體貼 15ml HK$280

Kiehl’s所推出的醫學水楊酸抗粉刺精華液體貼﹐可速效消除粉刺及白頭，保護皮膚免受外界刺激，同時預防新的黑頭形成，亦有效舒緩敏感泛紅及顯著減淡粉刺後的印痕瑕疵。使用這款隱形的「液體貼」後，會在肌膚上形成一層 <0.01mm 無痕且透氣的隱形薄膜，精準包覆痘痘，亦不影響後續化妝。

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「一周護膚法」產品推薦4. The history of Whoo拱辰享 彈潤養膚水 150ml HK$380

The history of Whoo拱辰享系列的彈潤養膚水，蘊含品牌最新獨家成分拱辰Solution™，可為肌膚細胞及時補充彈性細胞生長營養素，維持平衡彈性肌膚環境，更能改善皺紋。產品適合所有肌膚使用，有效令皮膚達至水油平衡狀態，緊緻提升肌膚彈性及順滑面型，修護受損肌膚，回復柔嫩彈性的肌膚狀態。

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「一周護膚法」產品推薦5. L‘Occitane 蠟菊煥活雙效精華 30ml/HK$560；50ml/HK$790

L‘Occitane的蠟菊煥活雙效精華，蘊含5,000顆「蠟菊微精華粒子」，透過微囊封存技術鎖住養分，帶來卓越的抗氧活膚力量。產品以3大天然植萃精華為基底，千日菊紓緩面部繃緊肌膚，墨角蘭喚醒肌膚新生能量，糅合珍貴的蠟菊精華油，帶來顯著煥亮抗氧功效。

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「一周護膚法」產品推薦6. HADA LABO 肌研 糀潤白米肌源液 110ml HK$239

肌研的糀潤白米肌源液具備三大功效，包括：高效滲透保濕、淡化色斑以及天然淡紋，其中鎖水功效更是通過40度高温及20小時實測，證實白糀酵源精華能保持皮膚99%保濕力，比透明質酸和水解膠原蛋白具有更高的保水力！另外，糀潤白米肌源液還有美白提亮和促進代謝延緩衰老的功效，一瓶多效！

爽膚水推介16. HADA LABO 肌研 糀潤白米肌源液 HK$249/110ml（HADA LABO）

「一周護膚法」產品推薦7. SHISEIDO 全效亮白賦活 輕盈／滋潤乳液 100ml HK$790

SHISEIDO的全效亮白賦活乳液特別注入珍貴的紅花精華，以高效賦活力量促進肌膚膠原再生，高效提升肌膚滋潤度及緊緻度，由肌底活現透亮彈性。乳液的皇牌配方VP8、高效亮肌成分4MSK及紅茶精華，3重抗氧、抗黃及抗醣化，有效改善暗黃鬆弛，煥發飽滿亮光的肌膚，即時均勻膚色。此外更注入人參根精華，能提升肌膚自我修復力及再生力，更有效將水分滲透至肌膚底層，重建肌膚完美水潤飽滿的狀態！

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「一周護膚法」產品推薦8. Kiehl's 特效保濕乳霜 50ml HK$340

Kiehl's的特效保濕乳霜﹐質感輕盈柔滑，再配合不致粉刺配方，能被肌膚快速吸收且無油膩黏笠感。早前推出的全新第3代升級配方，能瞬間為肌膚注入水至15層角質層，為肌膚帶來72小時長效保濕及強韌肌膚抵禦侵損﹐同時防止水份流失及有效舒緩泛紅乾癢，在使用後膚質變得更柔軟、水潤和彈嫩。