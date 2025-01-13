問問星星吧｜44歲孔曉振凍齡護膚法：靠飲排毒水、乳酪保持健康

問問星星吧｜相隔6年，「收視女王」孔曉振（孔孝真）終於再推出劇集作品，與李敏鎬拍攝《問問星星吧》，以太空生活為故事主軸，題材新穎。雖然孔曉振近年甚少於幕前出現，不過無論身形或外貌，她都保持在最佳狀態，而且凍齡肌膚完全不像44歲！到底她有甚麼護膚保養法呢？



問問星星吧｜孔曉振（孔孝真）護膚法1. 飲「水」養顏

孔曉振的飲食非常健康，每天都會飲2公升或以上的水，以促進血液循環。她還會在水中，加入水果，如青瓜和檸檬等，讓身體一次過吸收水果的水溶性纖維，加快排毒。此外，孔曉振也會自製新鮮葡萄柚汁，以攝取維他命C。

「收視女王」孔曉振（孔孝真）終於再推出劇集作品《問問星星吧》。 (《問問星星吧》劇照)

問問星星吧｜孔曉振（孔孝真）護膚法2. 飯後運動

喜愛戶外活動的孔曉振，在飯後的兩小時都會踏單車半至一小時，簡單輕鬆的運動不僅燃燒卡路里，也幫助消化。她日常亦會勤做瑜伽，以修練身體線條。

喜愛戶外活動的孔曉振，在飲後的兩小時都會踏單車半至一小時。(IG@rovvxhyo)

問問星星吧｜孔曉振（孔孝真）護膚法3. 每日敷面膜

保濕是護膚中最重要，孔曉振每日都會敷保濕面膜，以保持肌膚滋潤，減少出現細紋。她在選擇面膜時，也會仔細留意哪款合適自己，讓面膜功效更能發揮。

孔曉振每日都會敷保濕面膜。(IG@rovvxhyo)

問問星星吧｜孔曉振（孔孝真）護膚法4. 乳酪維持健康氣息

除了「排毒水」，孔曉振也喜歡飲乳酪，來保持腸道健康。她會選擇希臘乳酪，裡面的維他命B2、B6 和 B12，有助脂質代謝，改善肌膚發炎問題。

孔曉振也喜歡飲乳酪。(IG@rovvxhyo)

問問星星吧｜孔曉振（孔孝真）護膚法5. 天然食物取代加工

孔曉振還會追求飲食天然，會選擇雞蛋、堅果、糙米、牛油果和南瓜等，同時避免加工食物，這樣可以增加攝取更多營養，打造健康體魄。