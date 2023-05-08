減肥｜43歲孔曉振日吃6餐僅46公斤　4個瘦身秘訣練出性感小蠻腰

去年11月甜嫁小11歲男友，沉浸在新婚喜悅的歐膩孔曉振(孔孝貞)，時隔4個月終於復出工作啦！



日前她出席有著「比利時愛馬仕」之稱的DELVAUX活動，身穿粉紗短上衣搭配牛仔褲，又甜又率性滿滿春日氣息，再度狂圈粉~只能說歐膩真的太美啦！露出的一截小蠻腰也超吸睛，43歲狀態維持超好~體重一直維持在46公斤！馬上就來看看歐膩身材管理是怎麼做的！

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孔曉振瘦身秘訣

1. 少量多餐

孔曉振曾分享自己其實食量不小！一天甚至可以吃5-6餐！只不過她每餐份量都吃得很少，採用「少量多餐」方式確保自己不會餓到、維持血糖平穩！這樣的方式有助於減少脂肪堆積，但要注意攝取的食物應為天然原型食物、烹調方式為少油少鹽，才不會不小心吃進過多熱量。

2. 青瓜水消水腫

沒錯，歐膩也是熱愛喝青瓜（黃瓜）水消水腫的一員！跟郭雪芙一樣！青瓜中的鉀有利尿、幫助排出老廢物質的功能，是許多女星的減肥、消水腫聖品，孔曉振喜歡搭配檸檬一起喝，每天會喝2000mL以上，難怪歐膩又瘦皮膚又白，青瓜檸檬水真的幫了大忙！

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3. 飯後踩健身單車

吃飽後千萬別攤著！容易堆積脂肪！孔曉振習慣在飯後踩一小時的健身單車，一週會踩5天，她分享踩的時候上半身要微微前傾、腹部出力收緊，這樣踩健身單車才有效！對於腹部、雙腿、臀部都能鍛鍊到！之前孔曉振曾替雜誌拍攝時尚畫報，一雙纖細勻稱的美腿簡直是仙女等級！

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4. 腸道排毒

最後就是體內保養！孔曉振歐膩分享自己很注重腸道排毒，會喝乳酪來幫助嗯嗯順暢！很多女生都有便秘的問題，不但容易讓小腹看起來凸凸的，毒素累積在身體裡，也容易反映在肌膚上，出現斑點、暗沉、痘痘等問題，保持天天排便的習慣，對瘦身和肌膚保養都有大幫助！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】