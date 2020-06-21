孔曉振裝扮得體、有風格　孔：追隨潮流不如思考「未來性」

孔曉振無論出席什麼不一樣的場合，總因為得體又有風格的裝扮，讓大家讚嘆：不愧是孔曉振。最近出版《筆記本》、成為伯爵亞太區品牌大使，也因為錄製「一日三餐」與車勝元「獨孤振」再續前緣而再度掀起話題。

孔曉振最近參與「一日三餐」錄影，和車勝元重續《最佳愛情》獨孤振與具愛貞緣分，在島上的穿搭隨興又充滿個人風格，吊帶褲讓人聯想起為她贏獲KBS演技大賞的《山茶花開時》角色。

吊帶褲讓人聯想起為她贏獲KBS演技大賞的《山茶花開時》角色。（《一日三餐》劇照）

那是因為被形容為「浪漫喜劇女王」的孔曉振，在構思角色的時候有時會一併把那個角色的模樣和風格一併想像進去，有時候看到適合當下的角色就會購買。當時她覺得牛仔連身裝很適合《山茶花開時》裡的「東柏」，就買下並且帶去現場。

孔曉振表示，其實每齣戲都會有造型師替角色定裝，但為什麼不會跟她產生違和感，秘訣原來是「漸進式地加入自己的Style」，她表示自己會跟造型師一起討論，試試這個、試試那個，隨著演出慢慢加進自己的風格逐漸和那個角色融合，「最後那個角色都會有點像我自己的風格。」

當時她覺得牛仔連身裝很適合《山茶花開時》裡的「東柏」，就買下並且帶去現場。（《山茶花開時》劇照）

孔曉振被稱為第二眼美女，屬於越看越覺得美、越讓人能感受到她獨特的類型，出眾的品味更經常引來潮牌和她聯名，或是邀她做品牌好友或是大使，最近成為伯爵 Piaget Society 的成員之一，與金球獎影后Jessica Chastain、影星Cynthia Erivo以及其他創意女性一同入鏡，以非凡成就成為其他女性的激發。她在演藝圈的好人緣，以及坐擁許多女鐵粉也同樣締造了屬於孔曉振的傳奇，因為她更像「女生想成為的女人」那種存在。

最近孔曉振還出版了一本名為《筆記本》的書，提高大家對環保的關注。本來就很關心流浪狗的孔曉振自謙自己並不是什麼專業人士，而是想透過生活隨筆與感觸，讓大家一起愛地球。

對於成為時尚icon的她，有什麼穿搭密技可以跟大家分享？

與其追隨當下潮流，不如去思考「未來性」 孔曉振

孔曉振表示：我會去想「未來性」----未來會流行什麼？由這樣的角度去思考。例如在《沒關係，是愛情啊！》裡，即使當下流行比較貼腿的褲子，她還是讓劇中角色海秀穿上高腰寬筒褲，而且去特別製作，並且用強烈的配色去表現女主角挑剔強勢的性格。

服裝可以成為一種內在的反映，也可以是一種暗示。她在跟李秉憲合拍的電影《Single Rider》飾演移居去澳大利亞的家庭主婦，就帶著一件全白背後挖深U的洋裝去海外拍攝，為角色留下鮮明印記。

不用炫示自己穿上了什麼品牌或衣服，而是展示自己的Style 孔曉振

身為明星，打開孔曉振IG卻會看到許多牛仔褲、針織衫，適合女生日常的穿搭。孔曉振表示她不會去表現自己擁有了什麼新行頭（她的潮店「Super Magic Factory」是為舊衣賦予時髦新生命），在比較忙碌的時候她喜歡有點oversize的寬鬆服裝，讓自己感覺比較relax。飾品也是依據自己心情，有時候什麼都不戴，有時候就算是去「一日三餐」也會戴蠻多飾品，全視自己的心情。

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在混搭中加入一些不和諧元素 孔曉振

孔曉振也向我們表示，她喜歡在混搭裡加入一些不諧和的元素，比如女性化的紗裙以棉T、棒球帽和運動鞋之類的混搭，「在百分之百的完美當中，即使去除一部分，也仍可以很帥氣地展現，但其實要決定去除哪個部份是最難的。」孔曉振笑著說。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：孔曉振：要創造潮流，是要想著未來而不是追隨當下】