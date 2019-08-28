日本@cosme化妝水排行榜Top 20　第一位擊敗專櫃品牌更只需$40

要數最萬用的護膚品，化妝水必定榜上有名。日本知名美容網站@cosme一向被女生視為美妝指標，以全民選的形式票選出日本女生心目中的最愛品牌。雖然網站每週更新一次，但有不少品牌排名依然保持不變。

小資女生可因應自己的肌膚狀態，參考@cosme的美妝排行榜，選擇合適的化妝水（VCG）

要從市面上林林總總的護膚品中找到適合自己的並不容易，這時@cosme的妝品排行榜便大派用場。日本女生對肌膚質感素有要求，從保濕、亮白、緊緻到滋潤等不同功效的化妝水都一應俱全。排行榜同時兼顧專櫃與開架品牌，小資女生可因應自己的肌膚狀態選擇合適的化妝水。而最令人意想不到的是，奪得化妝水排行榜第一位的開架品牌與第二位專櫃品更相差超過33倍的價錢。

奪得第11 – 20名的化妝水品牌：

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化妝水除了可於潔面後作為二次清潔，加強後續護膚品的吸收能力，更可濕敷肌膚達至快速補水之效。於上妝前濕敷肌膚5分鐘可令妝容更為貼服，而奪得@cosme第一位的化妝水價格便宜而且容量特大，即使每天濕敷也不過份。除此以外，還可以倒進隨身攜帶的噴霧瓶中，隨時為肌膚補水。

奪得第1 – 10名的化妝水品牌

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參考資料：@cosme