40歲蕭亞軒認戀24歲男模黃皓　出道20年14段緋聞全屬姊弟戀？

蕭亞軒選擇在40歲生日這天公開戀情，對方是24歲的模特兒黃皓，兩人開展了一段相差16年的姐弟戀，是蕭亞軒過去以來的緋聞戀情中，年齡差距最大的一次。蕭亞軒從出道以來便桃花不斷，踏入「女人四十」的愛情生活仍然精彩。熟齡女生不只果斷獨立的一面，還有更多的優點讓年下男拜倒裙下。

蕭亞軒的多段愛情正體驗熟齡女生的魅力（FB＠蕭亞軒）

在蕭亞軒出道這20年間，與她傳過緋聞的男生不下14位，每位都是比蕭亞軒小的年下男。當中如陳冠希、王陽明、柯震東等，更是公認的帥氣男神。在大家都羨慕蕭亞軒的緋聞時，另一方面，她的戀愛經驗也成為網民攻擊的目標，被批評為只愛帥氣小鮮肉的熟齡女生，彷彿勇敢追愛的舉動與女性刻板的社會形象前後抵觸。

如果現在還有人說不論任何年齡男生都無法抗拒青春無敵的少女時，那他實在是低估了熟齡女生的魅力。

蕭亞軒於40歲生日那天公開戀情，高調放閃：

熟齡女生閱歷廣 能成為生活上的良師

相信任何女生都會欣賞擁有上進心，願意為將來打拼的男生。然而，這也意味著他的大部分時間都會投放於工作上，未能與伴侶經常膩在一起。同齡女生需要忍受著寂寞與孤單，偶爾也會賭氣鬧情緒。然而，熟齡女生早已走過小情侶為小事吵架的階段，她們擁有自己的事業，懂得平衡工作與愛情，同時深明白男生拼搏心理，適時給予鼓勵與幫助。蕭亞軒早已努力奠定歌唱事業，深明待人接物應有的態度，亦師亦友的相處之道促成一段更成熟的愛情。

外冷內熱的反差更惹人憐愛

蕭亞軒既為樂壇天后，舉手投足都充滿攝人的魅力。但是，只有亮麗的外表就能吸引這麼多優秀的男生嗎？她並不會因為明星的形象而拘泥於所謂的矜持，讓身邊人感到難以接近。卸下巨星的光環，蕭亞軒其實是個感性的女生。在她40歲生日那天，她於社交平台寫下對已故母親的思念。不論那個女生擁有多剛強的外表，都是為了保護那顆柔軟的內心，更惹人憐愛。

卸下巨星的光環，蕭亞軒其實是個感性的女生。在她40歲生日那天，她於社交平台寫下對已故母親的思念。（FB＠蕭亞軒）

明白感情上好來好去的道理

一對情侶即使不能走到最後，如果能做到不帶憎恨的分開，也算是個完滿的結局。相信就算不曾經歷，也曾聽說情侶分手時撕破臉數落對方，讓曾經美好的愛情淪為恐佈回憶的故事。熟齡女生明白到於情侶爭吵時耍任性只要製造更多矛盾，所以她們決不會蠻不講理。正因蕭亞軒的成熟，讓她與交往過的男生都能保持友好的關係。曾經與她交往的柯震東，在蕭亞軒公開戀情卻遭負評時於IG上表示支持，並鼓勵大家祝福這對戀人。

【按圖看】在蕭亞軒出道這20年間，與她傳過緋聞的男生眾多，其中14位都是比蕭亞軒小的年下男，更是公認的帥氣男神：

+ 14 + 13 + 12

於追逐愛情上無懼非議、不理世俗，同時明白到適時放手、幸福非強求所來的道理，這便是熟齡女生的吸引之處。