宋智孝38歲了？！爽朗女神這樣凍齡：防曬是基本、濃茶成秘密武器

什麼！智孝竟然快要40歲了！早前過生日的智孝依然看起來像30出頭，超光滑的皮膚根本和年齡不成正比，何況歐膩還時常出外景、拍戲，節目中大太陽、泥潭、泳池樣樣來，再加上工作的關係作息不規律，膚質竟然還那麼好，不僅皮膚白還一點斑都沒有！真是太讓人羨慕啦～想知道歐膩的保養祕訣是什麼嗎？趕快往下看吧！

1.素顏就是王道

大家時常在Running Man上看到的智孝其實都是素顏的狀態，是不是美得太過分了！雖然我們可能不一定像歐膩那麼天生麗質，敢素顏就出門，況且愛美之心人人都有，但是像六日這種時候盡量能不化妝就不化妝，讓肌膚零負擔好好休息，畢竟底子顧好才能美得更長久嘛～

2.半油性卸妝產品

研究顯示卸妝油和卸妝乳容易刺激皮膚產生痘痘、粉刺等，但卸妝水又容易摩擦肌膚，那到底該怎麼辦呢？就讓本身是混合肌的智孝歐膩告訴妳！因為工作關係時常要上妝、卸妝的歐膩既不能使用有負擔的油性產品也不能太乾，於是「半油性的固態油膏」就成了她的愛用品！雖是卸妝油卻不會亂滴，也沒有油膩感，歐膩也說這款是身邊朋友常用的爆款！

3.面膜隨身攜帶

俗話說的好，世界上沒有醜女人只有懶女人！皮膚要水嫩，水分就要足夠！智孝歐膩不管是在車上、長途飛機上都一定會敷面膜，甚至連在運動的時候都會敷上掛耳式面膜來阻擋空氣中的灰塵和懸浮微粒，真的是太拼了～

4.防曬

紫外線就是讓妳曬黑又長班的元兇！智孝歐膩的顏值在《Running Man》中看起來根本九年如一日，完全沒變化！歐膩也說了，有擦沒擦真的年紀到了會有差，各位水水們別再懶了出門前一定要記得啊～～另外大家別因為陰天沒有「曬」的感覺就不擦防曬，紫外線可是不饒人的，每天都會攻擊你的皮膚！

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5.濃茶消酯

宋智孝其實超不戒口，辣的、鹹的也都照吃不誤，除了習慣性做瑜伽之外她也會在起床後、午餐時與睡前都喝一杯濃茶。綠茶有咖啡因和兒茶素能活化脂肪分解酵素、促進細胞新陳代謝、降低脂肪堆積，這種減肥消腫法適合懶得運動的你！

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