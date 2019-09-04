【德魯納酒店】IU李知恩的暖心語錄　國民妹妹知性地走自己的路

IU李知恩再推出新劇《德魯納酒店》，週日、一開播收視紅盤。從甜美少女、性感女孩，到這一次詮釋高冷角色，她一次又一次驚艷觀眾！回顧她曾說過的經典語錄，讓人不愛也難！

影視成績也屢屢突破，在《我的大叔》劇中細膩詮釋情緒，被視為她的代表作（《我的大叔》劇照）

韓國國民妹妹IU李知恩出道至今超過10年，她不只在音樂及創作表現上屢屢讓人驚艷，排行榜金曲包括《Palette》、《Good Day》，影視成績也屢屢突破，在《我的大叔》劇中細膩詮釋情緒，被視為她的代表作。

今年７月，她再出演連續劇《德魯納酒店》，13日開播就開出收視高點。她在劇中一改過去甜美形象，多了成熟、霸氣的韻味，以高冷人設定征服觀眾的心。冰冷型美女角色已經不是IU第一次嘗試，但在《德魯納酒店》中，她展現了更大的企圖心。融合了自身可愛調皮特質，她讓高冷角色偶爾無厘頭，產生有魅力又吸引人的「反差萌」。

這位縱橫音樂與影視，形象跨越甜美和冰冷的多方位的IU，一路扛著大家對於「國民妹妹」的期待，也踏踏實實地走出了自己想要的路。節錄她的暖心語錄，帶你來看這位溫暖、善解人意的女孩，為何你不愛也難！

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▼▼按圖放大，先看看IU說的這幾句話，下文會有更詳盡的背景及解釋▼▼

沒有夢想，又有什麼關係

粉絲見面會上，曾有粉絲問起IU：如果沒有夢想，怎麼辦？

我覺得「沒有夢想」，是非常重要的事情。 IU李知恩

她接著對粉絲們講到，自己過去也曾經有過沒有夢想的時刻，但在那種瞬間，她反而變得很強大。因為有夢想的時候，人會開始出現很多弱點，當你一無所有時，最沒有包袱。

並讓我們感受到她的同理心：「反而『我不知道要做些什麼』、『沒有什麼要做的事情，也沒有想做的事情』偶爾不是有這種時候嗎，這種時候的我真的很強大。」

可能是社會風氣使然，導致我們會認為沒有夢想是不行的，而感到焦急。她鼓勵那些還沒找到夢想的人們：「其實沒有夢想的人非常多，但為什麼沒有夢想就非得要抱有焦躁感不可，其實我不是很能理解。」焦慮是沒有問題的，她要大家不要擔心沒有夢想，也希望自己能幫忙緩解那一點點焦慮。

聽到這句話的時候，像是豎起的刺毛，被溫溫地撫平，把它送給你正在迷惘的你，希望能給你一點支持、一點力量。

照顧好自己，你就做得夠好了

IU在第32屆金唱片頒獎禮獲獎感言中，向所有辛苦的藝術家、創作者謙卑地致敬外，也希望所有藝人朋友都能在典禮慶祝後睡個好覺。

她明白當藝人的苦，衷心希望每一個人在聚光燈下或自己的桌燈邊，都能好好疼惜自己。她提給在2017年逝世的SHINee鐘鉉，並說：

藝人安慰世人，是職業意識也好，但作為個人，能照顧愛惜自己就好了。 IU李知恩

她叮囑著我們，有時候心情不想表露出來也沒有關係，但真心希望大家都不要生病。她的善解人意，讓她獲得了演藝囤她叮囑著我們，有時候心情不想表露出來也沒有關係，但真心希望大家都不要生病。她的善解人意，讓她獲得了演藝圈的好人緣，李準基、劉仁娜都是她的好朋友。貼心的個性，任誰都想接近她，待在她身邊啊！

有想要守護的心，很重要

IU從來不會逼迫她的粉絲們做任何事，她希望粉絲們在自己有餘裕時支持她就好。她知道，粉絲們也在以自己的方式認真生活著，這樣的彼此就是最好的關係。

因為我在我的位置上以我的方式在努力，有了想要守護我、想要支持我的心時，再請為我應援。 IU李知恩

這讓喜愛IU的人心頭都流過一陣暖流，因為她和其他偶像不同，不急於渴求關注，甚至反過來體恤粉絲。我們沒想過身為偶像可以這樣親近，讓人更愛上她的謙虛！

成功，有得也有失

在2015年受訪時，IU被問到自己的「成功公式」，她說自己其實反覆咀嚼著「有捨有得，有得有失」這句話。並相信：

事實上我放棄或擺脫某個東西時，世界也會為我伸出一隻手。 IU李知恩

在出道前，IU家中經濟困難，但她並沒有因為自己是練習生而放棄。經歷過20場選拔，她終於得到經紀公司合約，並且用４年時間還清了家中債務。她堅毅不拔的個性，或許就是自於她總相信：背對黑暗，終會迎向光。

IU就和所有平凡女生一樣，有點傻氣、有點魯莽，她不怕世界很大，她知道夢想有時會消失，但這就是為什麼她持續在自己熱愛的演藝事業上行走。（《德魯納酒店》劇照）

我很平凡，但我做自己

IU就和所有平凡女生一樣，有點傻氣、有點魯莽，她不怕世界很大，她知道夢想有時會消失，但這就是為什麼她持續在自己熱愛的演藝事業上行走。有人會說，因為她長得好看、甜美，所以能在「國民妹妹」的光環下竄紅，也曾經有人批評她演戲像花瓶，表情如定格的殭屍。

但這十多年，我們看見一個不畏流言與批評的女孩，用實力扭轉大眾的眼光。她不曾因別人看不起演技而停止戲劇的熱愛，而是用一個又一個作品，用她的方式努力。她自信，總有那一天，蹲好馬步，醞釀已久後，跳起時將一躍驚人。

▼▼IU在《德魯納酒店》的表現，得到不少正面評價，讓我們再次回憶一下吧（按圖放大）▼▼

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「沒有夢想，又有什麼關係！」 擺脫國民妹妹，IU 李知恩霸氣語錄】