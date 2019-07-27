中環、佐敦旺中帶靜露天酒吧　$48歎雞尾酒　「輕酒精」傾計必選

每個小孩都曾經想快高長大，全因相信未來有更多自由和玩樂的時光，然而成長的「副作用」是要對工作、社會和家人負責任，帶來便是更多的苦惱，慢慢的，偶爾甚至變得希望「一酒解千愁」，不時約三五知己去飲酒。沉迷當然不好，但偶爾放鬆，絕非壞事。 女生有時對酒吧的選址都有要求的，不如帶閏密去以下有景又有feel的露天酒吧，訴說煩心事吧。

Terrible Baby具有熱帶風情的裝潢，女生可以與閨密或情人談心。（Terrible Baby@Facebook）

另類露天酒吧：Terrible Baby

自佐敦Eaton酒店改革後，酒店搖身一變成為另類藝術酒店的一員，就連內裡的Terrible Baby也成為了一間結合酒吧及音樂空間於一身，氣氛別樹一格。Terrible Baby設室內和室外空間，室內有音樂室，酒吧每週會邀請不同的本地及國際樂隊表演，客人可享受獨特的音樂時間；室外有熱帶風情的裝潢，女生可以與閨密或情人談心。

酒吧的飲料均由享譽國際的調酒師Edgar Santillan一手設計，他曾出任不同海外出任調酒師，經驗豐富，而且他設計出的雞尾酒都非常幽默又有玩味，如Terrible Mary帶有煙燻及辛辣的味覺享受。現在酒吧推出了「Happy Hour」優惠（每日的17:00 – 20:00供應），客人可以用低至$48飲到特色雞尾酒和手工啤酒。

+ 5 + 4 + 3

Terrible Baby

地址：香港九龍彌敦道380號 Eaton HK 4樓

電話：2710 1866

ABOVE by Kömune是黃竹坑唯一一間天台酒吧。（ABOVE by Kömune@Facebook）

南港島人氣天台酒吧：ABOVE by Kömune

想遠離煩囂，又或在黃竹坑收工想與同事一同飲酒暢談？可以選擇到Ovolo Hotels的露天酒吧ABOVE by Kömune。ABOVE by Kömune是黃竹坑唯一一間天台酒吧，可以270度觀賞香港南區美景，而且酒吧內的座位都有適當的距離，不會讓人有擠擁感，輕鬆與閨密、同事談天。

另外，ABOVE by Kömune所有特色飲品由Cocktail Professor的著名調酒大師精心調配，值得一試，而酒吧不時都會有優惠，如最近酒吧便推出「Sunset Hour」，逢星期三至星期五17:00 – 20:00，有多款特色雞尾酒提供，更設有免費小吃吧，收工可以一邊食一邊飲，夠晒嘆。

ABOVE by Kömune

地址：黃竹坑黃竹坑道64號Ovolo奧華南岸

電話：3460 8157

ALTO適合「Girls Night Out」與倒數活動。（位於銅鑼灣的ALTO酒吧便可以讓你飽覽維港景色。（ALTO@Facebook））

倒數必去露天酒吧：ALTO

不時在社交媒體上見到「Girls Night Out」的打卡照都是拿著香檳杯，對着維港景色，「靚到爆」位於銅鑼灣的ALTO酒吧便可以讓你飽覽維港景色，適合女生要優雅飲酒或與朋友倒數的時候。

ALTO每日都有「Happy Hour」時段，可以用優惠價飲到特色雞尾酒，另外，有水煙供應。酒吧更照顧到女生希望淺嚐的需要，當中Choccochino雞尾酒只有7%酒精，推薦給所有想飲酒但酒量不好的女生。

ALTO

地址：香港銅鑼灣登龍街18號 V Point 31樓

電話：2603 7181

Portico設計靈感源於意大利住宅後花園，中央擺放著多張舒適沙發。（Portico@Facebook）

DJ駐場天台酒吧：Portico

如果你是非常注重音樂氣氛的女生，中環的Portico天台酒吧便非常值得去感受一番。酒吧每日都有DJ 駐場，不時會舉辦公眾的派對，可以約朋友輕鬆聚會。酒吧參照意大利住宅後花園的概念，中央擺放著多張舒適沙發，客人可以在休閒的環境下享受美酒。

行意大利風的Portico，主打紅酒、白酒和香檳，尤其香檳Veuve Clicquot，另外，這裡也提供一些意大利特色雞尾酒，如Negroni, Everything Italian，都是酒吧推介的。

Portico

地址：香港中環皇后大道中 31 號陸海通大廈 3 樓

電話：2871 0055