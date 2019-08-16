【低酒精酒吧】輕鬆傾計練酒量　$68酒店歎雞尾酒超乎想像維港景

辛辛苦苦又來到週末了，當然要找一班朋友、閏密去談天說對，細訴心事，而適量的酒精便是大家最好的陪伴。 當大家下班時，想call朋友一同飲酒消愁，總有一、兩個女生會指「我唔飲得」、「我好易醉」而拒絕酒局，相當掃興，而解決方法便是找間提供低酒精飲品和雞尾酒的酒吧、餐廳，讓她們沒有藉口，也可從而練練她們的酒量，日後便可開心狂歡。以下有數間低酒精飲品酒吧、餐廳推介，與閏密「摸下酒杯底」吧。

皇家太平洋酒店的Pierside bar & restaurant提供不同低酒精的飲品。（Pierside）

自選酒精：Pierside bar & restaurant

Pierside bar & restaurant位於尖沙咀的皇家太平洋酒店。酒吧有落地玻璃，讓顧客可以對着西九龍的大海景，非常寫意，適合一班靜靜地飲酒的女生。

Pierside提供來自不同地方如德國、英國、意大利及荷蘭的特色氈酒，有柑橘味濃烈的經典氈酒，也有女生較易入口以花、水果、草本植物等浸泡的新派氈酒，統統都非常特別，而且女生更可選擇一款心儀的氈酒，根據個人喜好隨意配上10款精選的雞尾酒（$68 - $88），創造女生的專屬氈酒，調酒師也會按客人要求，而調配不同酒精濃度的飲品，與一般酒吧不同，適合不同酒量的女生群到來。

Pierside bar & restaurant

地址：香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼大堂高座

電話：2738 2398

La Petite Maison有不同精美的低酒精飲料。（La Petite Maison）

地中海風味：La Petite Maison

La Petite Maison在倫敦、迪拜、阿布扎比、邁阿密和伊斯坦布爾等地都有分店，而香港選址中環H Queen’s，設有時尚別致的長型酒吧並配備舒適吧凳，場內播放著輕快音樂，充滿南法風情，又不失中環的高尚感。

夏日炎炎，酒吧推出了全新5款雞尾酒（$145），均充滿地中海風味，有「Riviera Reviver」、「Infusion d’ Antibes」、「Côte d’Azur Cooler」、「Zeste d’Eté和「Saint-Tropez Citron」，當中「Côte d’ Azur Cooler」最適合女生，它香氣四溢，由小豆蔻籽、橙皮、少許橙味苦酒和湯力水（tonic water）調製而成，飾以可食用橙皮和紫羅蘭花瓣，非常有心思，是打卡之選。

【點圖即看】酒精濃度10%以下推介==>

La Petite Maison

地址：中環士丹利街23-29號H Queen's 1樓1號舖

電話：2887 1113

hEat的調酒師可根據賓客的個人喜好或口味，量身調製雞尾酒和無酒精特飲。 （hEat）

灣仔OL放工之選：hEat

位於灣仔寫字樓區的hEat，室內裝潢採用再生木材、雲石和紅銅等元素為主調，時尚型格，非常適合一班OL收工的時候到餐廳酒吧叫一杯雞尾酒或無酒精特飲放鬆一下。

hEat的調酒師不時推出新款飲品，更可根據賓客的個人喜好或口味，量身調製酒單以外的雞尾酒和無酒精特飲（$90 - $150），所以女生絕對可以找到自己最適合的雞尾酒。另外，為了配合夏天，調酒師也設計了一系列特色雞尾酒（$120），帶有荔枝和茉莉味的「Summer Love」，清新怡人；「Aroma Fresh」以粉紅番石榴和羅勒製作，別具異國風味；「Fruity Delight」利用柚子和香橙調製等，全部都較甜易入口又清新，酒精濃度都低於10%，女生夏日之選。

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hEat

地址：灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 23樓

電話：2246 8805