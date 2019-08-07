楊愛瑾、吳雨霏、傅穎、鄧麗欣以9 人組合Cookies 出道，3年後解散大家各自發展，不和傳聞直至今日。 有人說相識是一種緣份，這麼數學可以計算彼此的緣份何時完嗎？昔日好朋友如今感情變淡，好像陌路人，歲月變遷之時彼此慢慢成長，有著不同的人生發展，開始互相無法理解令差距變大，他不再是以前的他，你不是最初的你。發現所謂好朋友的最好朋友不是我，我把你當唯一，你把我當其中之一，卻不可否定他的存在。因為社會的流動，造成朋友之間的疏遠。

一種朋友叫七月與安生。13歲就成為好友，長大後卻愛上同一個男生。(《七月與安生》劇照)

7年之癢 朋友圈地震

7年之癢不是愛情專利？定期轉變朋友新歡？根據外國媒體Huffpost發表一項研究，由荷蘭社會學家杰拉爾德·莫倫霍斯特（Gerald Mollenhorst）進行足足7年研究，以了解社交網絡如何受社會環境或者個人喜好影響。當中調查了1,007名18至65歲人士，又於7年後再採訪他們，卻只有604人接受調查。7年後的調查會問受訪者現時的社交狀況，例如：「現在會與誰人多聯絡？」、「如果現在一打開門，你最希望見哪個朋友？」、「哪裏認識該位朋友？」、「現在與他在什麼地方約會？」等。調查結果發現他們的社交網絡中新朋友的比例大升，認識7年的舊朋友只佔48%。不過以上問題，他們所回答的對象只有30％是維持7年的舊朋友。莫倫霍斯特指出社交網絡不是基於人的選擇而是受環境影響，例如朋友的選擇亦會將見面機會有所限制。交朋友很大程度上依據人們見面的環境而決定。社交網絡平台本是增加人之間的交流、認識新朋友，卻不知不覺減少人面對面的機會，友誼的深度。

人愈大愈少朋友？ 我們環境一直轉變！

真的愈大愈少朋友？朋友會流失？《Dimensions of Human Behavior: The Changing Life Course》曾紀錄馬克斯普朗克人類發展研究所的Cornelia Wrzus調查277位來看不同年齡層的人以研究他們親友的人數，結果發現最大社交圈的年齡層是10至24歲的青少年，平均有9 個經常互動的朋友，而30歲的只有7位，可見朋友數目會在24歲之後隨年齡而下降。至於家族成員人數則相對穩定。

兒時讀書與一眾年齡相約的同學有長時間接觸，有空閒時間遊玩。青少年對世界的熱衷使我們不停接觸新事物、新朋友，身邊朋友數目多不勝數。隨著成長，離開學校進入工作人群，要發展人生大計開始埋頭工作，當大家各自工作而難於抽空聚會，由於工作範圍不一樣，見識不同影響興趣話題不同，大家的價值觀亦有所不同，相聚時間慢慢減少，不是長期相處變得少溝通，感情變淡。即使放工不用加班，不是要陪家人就是情人，朋友總放到最後。

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我當你是姊妹，你當我是_ _？ 與社會地位高的人做朋友



外國雜誌《PLOS One》曾發表麻省理工學院計算社會科學研究員Alex Pentland對友誼關係的不對稱性而進行一項研究，他收集了84名23-38歲學生，其中6成是女性。研究要求受訪者以0-5的比例對每個其他參與者進行評分，0表示我不認識這個人，3表示朋友，5表示最好的朋友，另需預測其他參與者對自己的得分。研究發現他們的期望相當高，即是當一個人視另一個人為朋友時，亦會有所期望這個人也視他們為朋友。可惜結果正正相反，實際上有近一半的友誼是非對等的，總有一方期望過高，即是他們單方面的以為對方對他們重視，相比10 年前超過92,000名受試者的研究結果多。研究更發現，人們會對高社會地位的人有較高的期望，希望成為他們的朋友，為親近對方而影響自身的行為，相對社會地位較高的人可選擇朋友的數目亦相對高，即是友誼關係的強度與社會地位相關。

大家對朋友的定義不同，存在主觀性。社會環境影響人的心態，原來階層不同的人是很難做朋友，成長過程中，少不了因朋友而受過傷害，例如曾經熟識的幾個朋友私下出街卻遺忘自己，被朋友在背後給了一刀，互相比較等等，一些出賣友誼的行為，形成他人的傷害，終令友誼變節。如果不好好解決朋友之間的問題，和好，就會用偽善的面具，相處時沒法讓自己假裝愉快，要不是絕交，要不是就逐漸疏遠。

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社會資本主義渲染人心，人會轉變開始會選擇可以談心的朋友。雖然意見不同令社會出現分化，人與人距離可能因此而疏遠，但亦可能因此而聚集意見相同的人，既然社交圈子隨成長轉變，數目絕不是重點，就要找高質的純友誼，找真正共渡難關的朋友。如果此時，門鐘響起，你想到那位朋友？

（資料來源：PLOS One / Huffpost）

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