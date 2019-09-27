鍾欣潼昆凌減肥美肌靠「8杯飲水時間表」﹗不用運動節食就成功？

鍾欣潼（阿嬌）自從去年跟台灣人賴弘國結婚後，外界都一直關心他們的造人大計，而早前有人拍到阿嬌外出穿上鬆身衫，孕味極濃，後來，阿嬌否認自己懷孕，聲稱純屬水腫，更為大家在小紅書上推介一個不花錢就可以變瘦變美的方法，就是「科學8杯飲水時間表」，強烈表示自己在堅持好一段時間後，皮膚由容易脫妝、長暗瘡和出油，變成吹彈可破，不僅是膚質變好了，還因此而輕了好幾公斤。她所提倡的飲水時間表，也得到周杰倫太太昆凌的加持。

根本不敢相信「阿嬌」鍾欣潼 ，已經38歲了 (ig@q_gill)

這個「科學8杯飲水時間表」其實一早在娛樂圈上瘋傳，不少女星都大力推薦多喝水的好處，除了鍾欣潼（阿嬌）在小紅書分享之後，就連台灣天王嫂—昆凌也是全靠每天喝8杯水（即每杯約250毫升），持之以恆地「專注喝水」來排毒減肥，成功在兩星期激減5公斤，讓體重迅速回復至45公斤，產後的身材比產前更苗條。

究竟甚麼是「科學8杯飲水時間表」？從營養師角度，這對皮膚或身體排毒有何影響？

第1杯︰約早上7時— 排毒去斑

早上飲一杯暖水，可以幫助排出尿素 (itsdavo/unsplash)

早上空肚喝一杯暖水可以有助腸胃蠕動，更補充因睡覺時所消耗的水份，而「阿嬌」在小紅書上分享早上喝水有助她排毒。根據翹采醫務中心的註冊營養師梁穎恩 Bonnie 指出，早上起床後喝一杯暖水，令身體攝取足夠的水份，有助排尿，令腸胃蠕動更多，從而幫助排便可以更暢順。

第2杯：早上9時—提神醒腦

昆凌每天都會定時喝水，特別是早上的時候 (ig@hannah_quinlivan)

「阿嬌」鍾欣潼和天王嫂昆凌都認為在中午用餐之前，喝一杯水是可以瘦身排毒和清宿，在這個時候喝水可以清走腸胃所累積的毒素，達致進一步排毒的最佳功效。營養師都認同此時喝水，可以進一步幫助腸胃蠕動，從而令身體可以更易排便，而排便就是將身體的多餘廢物排出。

第3杯：中午11點半 午餐前喝可增加飽足感

午餐前喝水可增加飽足感 (quentinlagache/unsplash)

昆凌表示自己生完小朋友後進行瘦身時，每天也持之以恆地遵循時間喝水，而瘦了5分斤，餐前喝水對瘦身甚有效。在午餐前喝水可以增加飽足感，從而減少午餐的食量和攝取，以免吃得過量。營養師同意喝水有果腹之效，但提醒有些有水腫的人，別盲目喝水去水腫瘦身，因有些人有水腫問題是源於患有腎病和心臟病，必要時需要尋求專業醫學意見。

第4杯：下午1點 促進消化

「阿嬌」鍾欣潼比起出道時更為瘦削，全因「科學8杯飲水時間表」(ig@q_gill)

阿嬌表示自己每次進食後隔一陣子，都會喝一杯水，因為有助腸胃消化食物。不過註冊營養師指出，餐後喝水是不會增加身體對所吃食物的消化，最重要的是慢慢地細嚼食物，而最重要是飯後不建議立即洗澡，因為會影響體內血液循環。

第5杯：下午3點半 提神解乏，減少吃零食的機會

下午茶時間，不妨以水代替小吃 (gabrielgurrola/unsplash)

女生們在下午茶時間難免會咀饞，這時間大家不妨以清水代替一些零食。營養師指出餐前喝下一杯水能夠增加飽腹感，亦能藉此控制食量，而對正在減肥的人士都是有幫助。

第6杯：下午5點半 增加飽腹感

吃晚餐之前亦可先喝下一杯水，能夠紓緩飢餓感 (ibrahimboran/unsplash)

在吃一頓豐富的晚餐時，之前亦可先喝下一杯水，能夠紓緩飢餓感，同時避免晚餐時過量進食，與午餐前喝水的道理一樣。

第7杯：晚上7點 加速新陳代謝

餐前可以喝一杯水，從而增加飽肚感 (janasabeth/unsplash)

這個時候喝水能有助促進體內血液循環，同時亦能排毒及加快體內新陳代謝，但根據營養師指出餐前喝水是不會促進體內血液循環，或加快體內新陳代謝。

第8杯：晚上9點 補充皮膚水份

睡前喝水可以為皮膚補足足夠的水份 (ig@q_gill)

普遍女生認為進餐後身體的新陳代謝比較慢，假如吸取大量水份，會導致水腫，亦不會太接近睡眠時間喝水，晚上9時是個最好的時間，飲用一天內最後的一杯水。雖然營養師指睡前喝水是不會導致水腫，不過可能導致睡眠質素不佳，擔心會經常去廁所。要是擔心水腫，建議女生在睡前不要進食高鹽分的食物，應該多進食些高鉀質的食物。

【按圖看】高鉀質的食物：

+ 3 + 2

每天分開不同時間飲水是一件好事，不過是否需要精準跟足8杯水時間表？營養師則主張不如聆聽身體的需要，最重要不要一下子喝過量，要在感到口渴前就喝水，令身體保持足夠水分，便已足夠。但要成功減肥美肌，當然最好還是配合運動及均衡飲食。

除了阿嬌、昆凌在社交網絡上大推「8杯飲水時間表」外，其實中港台的女星都時常在自己的社交平台上分享自己的飲水習慣，當中更不乏女神級的人物。

【按圖看】了解更多中港台女星的飲水習慣：