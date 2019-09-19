老是查看他最後上線時間、社交平台動態？可能你已患上「迷戀癌」

「愛情總藏在溫柔的心裏。」每個女生在心中或許都偷偷地喜歡過一個男孩，或二人在熱戀期時，對方的一舉一動都令人迷戀，像是中了罌粟花的毒。腦海無時無刻都聯想到他，甚至連睡覺作夢也夢到有關「他」的事，彷彿他就是你的全世界。不知不覺成為了「痴身女友」，無疑適當的熱情能令感情升溫，但過分的依賴卻容易令人卻步，同時辛苦了自己，以下5條問題，即測你的「迷戀癌」指數：

當我們偷偷喜歡一個人，會找尋一些和他有關的畫面。《觸及真心》劇照

如果你符合以下5種愛情「迷戀癌」症狀，拜託請告訴自己要冷靜，當你過份地迷戀一個人時，頭腦就會被愛情沖昏，很容易忽略對方的缺點、放大對方的優點。以下5條問題測試你是否成為了一個患有「迷戀癌」的女生。

1.手機鈴聲一響你就以為是他找你（＋20分）

每一次手機鈴聲一響，就誤以為是「他」找你 (Jamiestreet@unsplash)

愛情總是令人摸不著頭腦，當你心中暗自地對某一個男生萌生好感或愛戀的情意時，剛好對方對你又有相同的感覺，相信女生們在曖昧期時，一定會對手機呈現一種高度緊張的防備狀態，手機每響起一則的訊息鈴聲提示時，額心也許會因緊張的心情而微微皺起。不過，最重要的是，只是手機一響，你就會心急如焚，想立即拿起手機確認是不是「他」。在愛情萌芽階段開始時，你不用心存懷疑，因為你有90%是喜歡上他了。

2.每幾分鐘就開始Check一次手機（＋20分）

無時無刻都在check手機，因為你不想放過「他」找你每一個的時候 《今生是第一次》劇照

除了對手機鈴聲呈現一種高度緊張的狀況外，如果你開始不斷每隔數分鐘就看一看手機，擔心自己因為聽不到手機鈴聲而漏掉對方發給自己的任何一則訊息和回覆對話，代表你喜歡對方的程度已經到達「隨傳隨到」的境界了，要小心自己是否陷入一段適合自己的愛情關係。

3.不斷瀏覽對方的網上社交媒體（＋20分）

滿腦子都在想有關「他」的事，第一時間打開手機也是在瀏覽他的社交媒體 (Huiwhere@unsplash)

「秒讀秒回」的模式也解決不到你對心儀對象的迷戀，而你在對方忙碌的時 間，你仍舊永不放棄地看對方通訊最後的上線時間、IG和FACEBOOK等。這個情況就可以看得出你已經完全的「墮入情網」了！當你進入這個階段時，你就會使出渾身解數去調查對方的資料，例如︰他的日常興趣、喜歡對象的類型、飲食喜好等等，而你也會花費大半天的時間去想有關他的事，而且你還有機會在夢中夢見他。

4.講話的內容全圍繞著他（＋20分）

你和好朋友約會時，你每次所分享的話題都不自覺地全都是圍繞「他」《閨蜜》劇照

你除了好像「名偵探柯南」一樣，狂留意對方的社交媒體外，就連和自己好朋友相約晚餐時，也不斷和閨密討論有關「他」的事。如果你發現這個自己所說的內容大部分都是圍繞著他的話，可能你已經喝了對方的「迷湯」，只有對方有治療你的解藥了。

5.重複瀏覽彼此的對話紀錄（＋20分）

滿腦子都在想有關「他」的事，第一時間打開手機也是在瀏覽他的社交媒體 《今生是第一次》劇照

如果你已經做到以上提及的四點，都認為自己不是過份的「花痴」，那如果你在夜深人靜時，你會心思思地不斷重覆瀏覽彼此的對話紀錄，而你會因為這些對話而睡不著，世界上彷彿只有他能讓你感到開心快樂的話。到達這一個階段的時候，對方或許只發給你一個可愛的表情符號，你就會立刻開心得像小鳥般飛往上天。

按圖看一看，有幾多對的韓國演藝圈情侶，也是由「迷戀」而開始戀情！