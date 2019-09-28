日本網民票選Daiso好用美妝品　上妝神器加強底妝持久、遮瑕度

日本Daiso一向是小資女生尋寶的好地方，從美妝用品、生活小品到家居裝備都一應俱全。而日本網站Lipscosme則根據網民票選，推薦出當中最受歡迎的15款美容產品，到日本旅行時不妨留意一下。

日本Daiso一向是小資女生尋寶的好地方，貨品出奇地實用，日本網民更推薦其中15樣美妝產品。（FB＠Daiso TW）

自然膚色雙眼皮貼

這款網紋啞光膚色雙眼皮貼受到眾多網民的推薦，有網民表示它採用日本醫療用繃帶，成份安全無毒。而雙眼皮貼上的膠水也是屬於日本醫用級別，擁有高透氣、低刺激的優點，敏感皮膚適用。雙眼皮貼接近膚色而且不會反光，配合眼影後隱形效果良好。卸除時只需以暖水輕抹即可，減少拉扯眼皮導致鬆弛的機會。

這款網紋啞光膚色雙眼皮貼受到眾多網民的推薦，是日本女生不斷回購的好用之選（Lipscosme）

化妝掃具專用清潔劑

香港的Living PLAZA by AEON也有類似的清潔劑，有效清潔化妝掃上的污垢，經常出現斷貨的情況。化妝掃具需要定期清新，防止細菌積聚引發皮膚問題，Daiso的化妝掃具專用清潔劑實屬平價好物。網友表示採用這清潔劑以洗顏素材為主，有效除菌、除臭，而且無香料、無著色，敏感皮膚適用。

Daiso的化妝掃具專用清潔劑實屬平價好物（Lipscosme）

心形矽膠粉撲

矽膠粉撲一推出時曾經引起一陣風潮，全因它通透吸引的造型與實用性。矽膠粉撲的獨特材質不會滲入粉底，有效減少粉底液的用量，而且方便清洗不易滋生細菌。使用拍打的方式上妝有效加強底妝的持久度，相比使用傳統海棉上妝擁有更高的遮瑕度。

心形矽膠粉撲造型充滿少女心（Lipscosme）

RJ蜂王漿美容液

人氣商品RJ蜂王漿美容液標榜無香料、無著色，是網絡上熱門的萬能美容液。蜂王乳含有豐富胺基酸和多種美肌成份，能滋潤肌膚。除了用作日常保義，日本網民更分享了用於頭髮、甚至眼睫毛上的護理心得，指出美容液有效為毛髮增添營養素，加快生長速度。

RJ蜂王漿美容液一直是日本Daiso的明星產品（Lipscosme）

鼻子專用黑頭刷

黑頭粉刺會撐大毛孔，影響皮膚質素。Daiso的黑頭刷毛質細緻，每天使用也不會對肌膚造成負擔，極細刷毛可以深入每個角落，徹底清除毛孔裡的油脂分泌。做好基礎的清潔，不但令膚更潔淨透亮，還可以增加後續保養品多吸收度。

極細刷毛可以深入每個角落，徹底清除毛孔裡的油脂分泌。（Lipscosme）

按圖看更多日本女生推薦的Daiso好物：

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參考資料：Lipscosme