【2019髮型】秋冬剪短熱潮　3種百搭造型展現簡約率性氣息

近幾年來，越來越多女孩紛紛剪去飄逸長髮，投向短髮的「懷抱」。許多人會認為短髮不好駕馭，或者變化性少，事實上，短髮本身就有許多種樣貌，現在就讓搭編為妳分享 3 種今年（ 2019 年）必剪的熱門髮型，展現不同的風格魅力！

＃鎖骨髮

今年（ 2019 年）的大勢髮型絕對非鎖骨髮莫屬！恰好及肩的的長度展現了女性的鎖骨魅力，同時又修飾下巴線條，和大眾所認知的「短髮顯臉圓、大」不同。而鎖骨髮雖沒有短髮那麼短，卻同樣有俏皮、活潑的感受，甚至多了份知性、性感、成熟的韻味。在整理上亦無需花費心思，自然率性的「亂翹」也有種「凌亂」的時尚。

＃中長髮

不敢嘗試短髮的女孩可以試試中長髮，同時兼具長髮和短髮的即視感，削弱了厚重感，並增加活潑氣息。在造型方面，由於中長髮沒有長髮那麼累贅，因此在蓬鬆度上較為良好，修飾了長髮在視覺上「緊貼」頭皮的缺點。如果說長髮給人浪漫的感受，那麼中長髮就是在浪漫之外又增添了知性、氣質以及簡約乾淨的氣息！

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＃捲髮

若是覺得鎖骨髮以及中長髮以直髮的樣貌呈現太過無趣，那麼便可以嘗試燙捲。鎖骨髮燙捲之後多了一份復古的韻味，而中長髮則增添了浪漫的氛圍。在造型方面，比起直髮更容易整理，只要隨手一撥便可以擁有既率性又好看的髮型！

Dappei 結語： 看到這裡妳還不心癢嗎？這三種短髮真的都超級時髦啊！趕緊預約髮型設計師，打造今年秋冬必備的短髮吧！

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原文：「長髮公主」早就不流行了！2019 年秋冬必備的 3 種短髮，妳剪了嗎？

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