【日系髮色】日本女生大熱「薰衣草牛奶粉」　比淡粉紅更優雅成熟

今年，不少韓星都不約而同地將髮色換成了夢幻的櫻花粉色，不僅更凸顯了原本就很白皙的肌膚，整體形象也變得仙氣十足！ 但淺色染髮並不是人人都適合，一個不小心還會飄出「風塵」味，難道凡人就注定跟粉色染髮無緣嗎？想嘗試粉色系髮色的朋們，或許可以參考近期風靡於日本櫻花妹之間、比櫻花粉色更容易駕馭的「薰衣草牛奶粉色」（#ピンクラベンダー）！

如果有在 Instagram 上關注日本髮型設計師帳號的話，應該不難發現日本近期的大勢髮色——「薰衣草牛奶粉色」，其實粉色染髮從今年春天開始，就已經吹起了一股風潮，如櫻花粉色、牛奶粉色、薰衣草粉色等，都是非常具有人氣的髮色。

而「薰衣草牛奶粉色」之所以殺出重圍，在於比起前陣子流行的薰衣草粉色，更帶點棕色的柔和感，對於日常生活來說也不會過於突兀，也能保有特殊色的新鮮感！「薰衣草牛奶粉色」相較於其他粉色，跳脫了少女稚嫩活潑的感覺，有著帶點優雅成熟的大人感，讓整體形象看起來非常浪漫，不論是長捲髮或是短直髮都很適合！

▼▼「薰衣草牛奶粉色」帶點優雅成熟的大人感，長捲髮或是短直髮都很適合，按圖放大看看各種髮型的染色效果▼▼

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Dappei 結語： 粉色染髮應該是不少人只敢觀望的髮色，畢竟成功的機率難以捉摸，就算染了，好不容易撐過漂色，最後成果出來沒有達到期望值也很心酸，而薰衣草牛奶粉色相對來說風險較低，推薦給想嘗試粉色染髮的搭黨啦！

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原文：日本女生染髮指定色！日常生活也能駕馭的「薰衣草牛奶粉色」，夢幻色系讓人看得好心動！

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