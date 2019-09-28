【2019秋冬捲髮】修高額顯瘦臉　捲燙距離有學問：女神大媽一線差

心思思想轉髮型方向？但是又不知道該轉甚麼樣的髮型才適合自己？2019年有6款秋冬流行的大熱約會髮型，當中的「S字捲」、「大C捲」和「直捲」的捲髮更可以馬上達到瘦臉效果，按照臉型搭配合適的瀏海，更能打造出不同感覺的減齡形象。

朴敏英的髮型經常成為女生參考的指標 (IG@rachel_mypark)

選擇一個適合自己臉型的髮型是增加個人吸引力的重要一步，相信不少愛美的女生，家中必有一枝曲髮棒。不論你的髮型是長還是短好，只要配合自己的臉型，適當運用「S字捲」、「大C捲」和「直捲」的捲髮技巧，便輕易打造出令人眼前一亮的形象。

「大C捲」是指一個內扣捲，將曲髮棒在髮尾上捲1至2捲圈即可，是一個不挑臉型的捲法；而「S字捲」即像波浪一樣的捲髮，用曲髮棒捲2至3捲；「直捲」就是一個利用直髮夾夾出較自然及適合的弧度。

以下就為大家整合了2019年秋冬流行的捲髮髮型，不妨配合臉形，打造全新的髮形。

1:S字捲+八字瀏海–適合鵝蛋型和長臉型

1:S字卷+八字瀏海 (IG@chahong.review_official)

針對頭髮量比較少且髮質較軟，頭頂易扁塌的女生，但不建議圓臉和方臉的女生，如果你是橢圓形臉就很合適了，因為這個髮型可以改善面部的流暢度，更可以遮蓋太陽穴凹陷，而令到蘋果肌更加突出，顯得臉部可以更加的細小。

技巧︰

1.這一個髮型對頭髮打理的要求比較高，瀏海的長度要達到雙耳的一旁，用曲髮棒從蘋果肌上方約2cm的位置向外捲，造成一個「外八」的弧度

2.髮型長度緊記達到頸項，千萬不要到達鎖骨，髮尾記得要做一個小外翻，那造型就不會很呆板了

2.大C捲 +八字型瀏海–任何臉型都適合

大C捲 +八字型瀏海–任何臉型都適合(IG@chahong.review_official)

這個是一個不挑人的捲髮造型，同樣地可以顯得額頭和蘋果肌更為飽滿，更可提升髮量感，而八字型瀏海可以遮蓋臉部，予人的感覺是臉會更細小。

技巧︰

1.瀏海需要比較厚，而兩邊頭髮的長度可剪到耳朵旁，長度可以達到眉毛，而中間的頭髮可以捲出一個「八」字，而頭髮則可以向兩邊撥開

2.頭髮的長度可以剪齊到頸的位置，千萬不要剪到鎖骨的位置，而頭髮兩側稍微蓬鬆一點就可以

3.頭髮的顏色不太建議為黑色，因為會太沉悶

3.直捲+長瀏海–適合瓜子臉、方臉、菱形臉

直捲+長瀏海–適合瓜子臉、方臉、菱形臉(IG@chahong.review_official)

這個髮型不適合臉部較為圓大的女生，而長臉型的女生則需把長瀏海剪短一些，至可以遮掩太過突起的蘋果肌的位置。

技巧︰

1.瀏海過分長的話可以剪到面部四分之三的位置，將瀏海從鼻頭的位置開始，用曲髮棒捲出一個微外捲

2.建議捲髮時，每一個頭髮的捲度都要相隔一小段的距離，避免變成了韓國大媽的「公仔麵」頭

2.髮色建議是玫紅色，因為可以顯得膚色更白

4.鎖骨髮+中分的長瀏海–任何臉型都適合

鎖骨髮+中分的長瀏海–任何臉型都適合(IG@chahong.review_official)

不挑人的頭髮造型，側分的瀏海將整張臉型的比例更加拉長，增加頭頂高度，即使女生的臉型是過分的窄長、下頜太過寛和顴骨高的問題也是可以一一解決。

技巧︰

1.要緊記瀏海的分線，並不是中分，而是要沿著額頭對應的高度稍為側少少

2.瀏海的長度到達嘴巴的位置，然後再用曲髮棒做一個空氣感外翻燙捲

3.頭髮的長度剪齊到脖子，在髮尾做一個小外翻，想顯得更成熟的話，則可以從下巴處開始捲燙

5.S字卷+法式瀏海–適合長臉和鵝蛋型

S字卷+法式瀏海–適合長臉和鵝蛋型(IG@chahong.review_official)

這髮型較適合長臉和鵝蛋型的，但不適合圓臉和方臉的女生，輕盈的瀏海和兩側向外翻的小捲會讓到下巴的線條更突出，顯得臉部更為精緻，碎髮更可以修飾高額頭和寛的顴骨。

技巧：

1.空氣感較高的瀏海，瀏海髮量不宜過厚，就讓數條的瀏海停留在前額，顯出更多的女人味。

2.頭髮的長度剪齊到鎖骨的位置，發尾做一個小外翻

3.女生想營造出一個溫婉感覺的話，髮色建議是黑色、灰黑色或是咖啡棕色亦可

6.大C卷+齊瀏海–適合小圓臉、瓜子臉、方型臉和菱形面

大C卷+齊瀏海–適合小圓臉、瓜子臉、方型臉和菱形面(IG@chahong.review_official)

這個髮型特別適合小圓臉、瓜子臉、方型臉和菱形面的女生。因為這髮型不太需要打理，不太需要專業的技巧，一部吹風機就可以吹到甜美的日常髮型，不論學生還是上班一族也十分適合，如果想造型更精緻，可再用曲髮棒捲燙。

技巧︰

1.女生的瀏海需要一定的厚度，太薄的話會偏向營造韓國女生的氣質

2.頭髮的長度約在胸下的約10cm位置，捲了「大C捲」之後，兩邊的頭髮正好垂放在兩邊

3.在髮尾的位置用曲髮棒做一個「外捲」，想更成熟的話，可以在下巴處再捲兩個「C捲」