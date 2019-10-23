噴香水的正確方法：位置、時間也講究　皮膚乾燥會影響持久度？

不同種類香水的分類可以根據香水的香料濃度和香味持續時間，大致可以分成香精、香水、淡香水、古龍水、鬚後水5種香水。運用香水增添個人魅力，好則會帶來平易近人的好感，否則弄巧反拙的使用方式則會帶來反效果。本篇就為大家解析有關香水的冷知識，讓你不論是使用還是收藏，都能將香水發揮最大程度的作用。

手腕內側溫度較高可使香味更加突出，但不要磨擦讓它自然乾。（Anastasia Solohub／Unsplash）

1.淋浴之後再噴

或許很多人都習慣在離開家前，噴上香水以為這樣可以讓香氣更持久，不過其實這並不是噴香水的最佳時間點，這樣反而會讓香氣沒辦法保持太久。事實上，最好的時機點就是在淋浴完後，因為洗完熱水澡後全身毛孔都已經打開了，此時噴上香水，正好可以讓香味滲入肌膚內，讓清新氣息保持在最佳狀態！香水要平均地噴於身上你可以選擇直接噴在肌膚上或是距離身體約10-20公分，使噴出來的水氣形成霧狀，噴灑的範圍較廣。最好噴在體溫較低的部位也是方法之一。

▼▼按圖放大看適合噴灑香水的部位▼▼

2.先滋潤肌膚

如果將香水擦在你乾裂的肌膚上，並無法讓香水有效的吸收進入肌膚裡，反而會使得香水更快蒸發！除非本身肌膚滋潤，不然持久度會整個大打折扣。因此，如果你希望香氣可以停留在身上久一點，那麼首要任務就是遠離乾燥肌膚！

噴香水前可以先滋潤肌膚，這樣讓香水可以維持更久。（The Honest Company／Unsplash）

3.多層次香氛使用

身體肌膚加上外在環境，有太多因素會容易減弱香水在身上的味道，因此提供一個好方法：使用多層次香氛來將這些潛在會影響氣味的因素給除去。在身上塗抹如肥皂、化妝水、乳液、香膏等有香味的產品，再噴上香水可以讓香味持久一些，因為已經先將會削弱香水的因子降低，不過儘管多層次香氛可以幫助香水的持久性，但也建議盡量還是不要一次在身上塗抹太多的香氛物，反倒會混濁了真正的香氣。

▼▼有幾點需要注意▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：買了一瓶香奈兒 N.5香水該怎麼噴味道才可以維持很久】