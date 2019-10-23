Apink娜恩外貌再進化？泫雅豐唇嚇怕網民　被指整容失敗的還有...

或許韓國偶像樣貌曾經也很平凡，但當上偶像後卻要注定變得不平凡。今年剛好是韓國女團Apink出道的第八週年，組合在韓國的人氣依舊是高踞不下。在隊中作為「門面擔當」的娜恩一向都是人氣王，以清純樸素的面孔招來不少的粉絲，但近日娜恩出席品牌活動時，再被外貌有變化清純不再，令人懷疑五官有再動刀的問題，頓時因「再整容」問題登上韓媒的熱搜榜。

Apink「門面擔當」的娜恩再被韓媒懷疑曾經在樣貌上再動工。 (VCG)

「整容」是韓國是娛樂圈經常被討論的話題，而進入娛樂圈就像是一個賭博，贏了可因此而改變一生，輸了就會流星般一閃即逝。不少韓國藝人為了增強自己外貌的競爭力，獲得更多的知名度或更多的關注，不惜不斷地「動刀」整容改變自己的樣貌。可惜的是並不是每個人因整容而成就更美的容貌，以下就是被網民及韓媒被指外貌跟過往差異愈來愈大的女星，不自然的「進化」面貌，令外界更不留情地直指她們整容失敗......

1. Apink孫娜恩

在2012年時，娜恩出席休閒鞋的品牌發佈會的樣子。(也是筆者印象中的娜恩) (VCG)

韓國人氣組合Apink孫娜恩，出道後一直都是隊中的「門面擔當」，粉絲更給予娜恩有「孫女神」的稱號，其自然清純的面貌一直都是傳媒熱捧的話題，更重要的是Apink剛出道時，是打着清純旗號出道，不知是否成軍多年，年齡愈趨成熟，就連樣貌也要由當初的純情自然進化為「成熟」迷人的一面。可是，娜恩在節目上被問到有關整容的問題時，卻是很從容的回答說：「最近是有在稍微的在管理！」接著附上甜甜的笑容，可是「成熟」的外貌卻帶著一點不自然的味道，而且看起來老氣了不少，過去平易近人的甜美感覺消失得無影無蹤。

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+ 11 + 10 + 9

2.Apink金南珠

在2013年的金南珠有着標誌性的大眼睛和大鼻子 (VCG)

金南珠和孫娜恩同是韓國人氣女團Apink當中的成員，雖然金南珠並不是以「樣靚」見稱，但其跳舞和歌唱實力也是令人欣賞之處。或許外貌對女星來說真的太重要了，於是金南珠也選擇在自己的臉上作一些小工。金南珠被人懷疑「整容」後，樣子卻判若兩人，而粉絲直呼認不出，加上不少網友對於金南珠「變臉」感到十分可惜，認為以往的樣子更好看。整容動刀真的可令一個人獲得更多的存在感，也令星途在娛樂圈站立得更穩？

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+ 5 + 4 + 3

3. 金泫雅

在2011年，當時還是4minute成員的泫雅宣傳個人專輯主打歌《Bubble pop!》(VCG)

初時以Wonder Girls成員出道的金泫雅，就靠著「動感上腦」的歌曲吸納不少的粉絲，就算宣佈離開Wonder Girls的泫雅人氣也沒有減少，更以全新的姿態加入韓國女團4MINUTE，一向是以性感見稱的她，風頭在當時更是一時無兩，雖然最後女團4MINUTE的也敵不過解散命運，讓不少網友們很是惋惜，不過泫雅最後選擇了和公司續約，不知道是否獲得獨立發展的機會，讓到泫雅有更多的自主性，甚至轉而改變自己的樣貌？早前在自己社交網絡上流傳的照片，被網民發現嘴唇變得極其的豐厚，更有點外國名媛Kendall kylie性感嘴唇的影子，惹得不少的網民批評變得過於誇張，指她整容失敗變醜。

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+ 7 + 6 + 5

4.李多海

在2009年，李多海為韓劇《我的女孩》拍攝清新寫真 (VCG)

多年前憑著韓劇《MyGirl》（我的女孩）在亞洲走紅的韓國女星李多海，劇中以帶有靈氣又水汪汪的大眼睛吸引不少男粉絲，加上愛中國文化的她自學普通話，所以近年來在中韓都吸引不少的粉絲，更不時在小紅書分享自己的化妝心得。但2014年再次回歸韓劇生涯的她卻一改在韓劇《MyGirl》的面貌，變成擁有精緻且高挺的鼻子，雖然樣子還是標準的美人，可是表情卻變得更為僵硬，樣子讓人一看就覺是動過手腳的痕跡。

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