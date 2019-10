走路姿勢透露性格　邊行邊玩手機是樂觀派？不愛抬腿者個性憂鬱

想要了解那一個「他」到底是不是適合自己,除了透過直接面對面的言語溝通外,原來人的姿體動作亦會不經意地發出不同的信息,讓別人可以輕易察覺到你是甚麼類型的人,就連平常走路的姿態都可以反映一個人的個性,那豈不是連走一步路也要小心翼翼,不要讓自己的步姿出賣內在個性?

以往不少社會學家或行為研究學家都透過研究人們不同的姿勢,或行為習慣來得出相應的個人性格,例如:從睡覺姿勢研究看個性或是吃飯時的習慣等等,但原來一個人走路時的步伐快慢或腳步姿勢,都可以反映相應個性。

一個人的走路姿勢可以看出一個人的人格特質,那angelababy 楊穎的走路姿勢你又可以帶想到她是甚麼類型的人嗎? (VCG)

根據身體語言專家Patti Wood的一書《 Snap: Making the Most of First Impressions》指出,普通人走路的姿勢主要可以分為4個類別,而走路的姿勢可以影響別人對自己的第一印象。外國網站 Littlething就總結了8種人們主要的「走路姿勢」,而每一種的姿勢都反映著獨待個性!

1.影響者 The Influencer

別人看見你的走路姿勢都會認為你是一個精神抖擻的人,習慣步伐急速,十分輕快。 (ig@misselvani)

如果你走路時經常抬頭挺胸,看起來精神抖擻,步速急而輕快。走路時不只是顧自己的事,喜歡跟路過且認識的人接觸、談天且面帶微笑、揮手、眼神接觸。這便是「影響者」的個性,這類人通常都很風趣、富有個人的魅力 ,而且善於社交,你的個性往往能吸引不同人的目光。

2.擺臂者 The arm swinger

李施嬅走路時手臂的動作也比較自信,而原來手臂的動作大一點,可以減少下腰部的健康問題。 (ig@selenaleelalee)

原來我們的身體被一種叫做「latissimus dors」的肌肉附著在腰部,我們走路的時候,身體會不自覺的擺動手臂,支撐我們的下背部,如手臂的動作大,有助減少下腰部的健康問題。走路時手臂擺動大的,屬於「擺臂者」,代表你個人比較開朗,輕鬆活潑的你不介意在走路時,比較「大動作」地擺動雙臂,亦說明你是一個不介意他人目光的人,喜歡做自己,不過有時太過跟隨自己的心意而走,有時或許會忽略了他人的感受,不過這都是你無心之失。

