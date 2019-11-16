凱特愛用開架牌完勝Dior？日本民選面霜排行榜　最平$30可入手

轉季時期，相信女生們最怕就是平日常用的保濕產品不夠滋潤，皮膚不夠水分，導致上妝時不貼服，造成浮粉的問題，即使後來深明皮膚需要保濕的重要性後，卻不知該買哪個保濕產品，才最能幫助皮膚鎖緊水份，滋潤繃緊的皮膚。

被譽為日本最具公信力的美妝網站@cosme中，旗下的LIPS@cosme不間斷地綜合所有用戶評價來製作排行榜，成為不少女生購買美妝品時的參考百科全書。近日日本美容網站LIPS@cosme就公佈了頭二十名的「人氣面霜排行榜」(截至31/10/2019)，當中的面霜產品所涉獵的功效亦有不同，如保濕滋潤、緊緻皮膚、亮白等等，女生們不妨參考以下的人氣面霜排行榜，看看有什麼值得購買的面霜好物？

【按下圖看更多】「人氣面霜排行榜」當中的第三位至第二十位！

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【第二位】NIVEA Cream 潤膚霜 100ML 約HK$30

NIVEA旗下的保濕產品都是「大大枝」或是「大大罐」，是一款親民的潤膚霜 (ig@honami_obara)

不要以為王妃就只會用貴價貨，凱特王妃(Kate Middleton)被人看見親自走入英國藥房Boots，買下幾盒Nivea面霜，有王妃的親自加持。(GETTY) NIVEA一直都是小資女所熱愛的平價保濕霜，價錢便宜到根本大量使用都不心痛，加上保濕霜的質地不黏膩卻可以做到滋潤保濕的效果，加上這款的保濕霜除了可用於臉部外，更可以用在身體上，一舉兩得。更重要的是，英國凱特王妃(Kate Middleton)也是這個平價NIVEA品牌的愛好者，以往有傳媒拍到凱特王妃在藥台店買了數件NIVEA品牌旗下的產品，所以別以為王妃只會選用昂貴的保濕霜，只要是好用而又是有效的產品便足夠了。

【第一位】Embryolisse 恩倍思 神奇保濕霜 LAIT CREME CONCENTRE 75ml 約HK$118

Embryolisse 恩倍思 神奇保濕霜一直都是個風靡全球的明星產品，價格不貴卻十分有效 (ig@beautymaniya_krd)

身為「保養控」的范冰冰，一年四季都用Embryolisse恩倍思保濕霜作妝前打底，在小紅書更分享說先塗一層再擦防曬、粉底，底妝就會很服貼。 (范冰冰@小紅書) 這款保濕霜一直都是風靡全球明星的一個產品，有帶貨明星之稱的范冰冰更是其忠實粉絲，更在自己的小紅書上分享說道：「這一款是我用了三年多還是很愛用的妝前打底霜，甚至再用多好多個三年都沒有問題。」這款妝前打底保濕霜有「范爺」的加持下，她更強烈表示自己一年四季都用它作妝前打底，很保濕而不油膩，卻可以做到長時間帶妝也不浮粉的效果，一枝多效萬用霜更可以為皮膚提供長時間的保濕功效，如果是乾燥肌的女生不妨可以嘗試這枝在網路上被熱推的神奇保濕霜。

資料來源：LIP@COMSE