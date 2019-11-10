【秋冬髮色】秀智栗子啡減厚重感、霧啡色柔和　讓皮膚即時白一度

秋冬季就是一個需要美白的季節，把夏天曬黑的膚色回復原本的膚色，不過往往美白產品都需使用一段時間才有效果。如果你想要即時「美白」，或可換個新髮色！

栗子啡色

秀智換上了栗子啡色髮色。(skuukzky@Instagram)

啡色系髮色不用說已經知道是人人都能駕馭得到的顏色，而且不論是在家自行使用染髮劑還是到髮型屋均可輕易染到這色系的髮色。

如果針對顯白膚色作用的話，則可以選擇栗子啡色。栗子啡色屬暖色系顏色，充滿冬季感覺，做到打亮臉部肌膚、提亮氣色的效果，令樣子看起來充滿精神，特別適合東方人。比起黑色頭髮，更能減去厚重感，而且知性氣質盡現。

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霧啡色

傾向霧感的啡色特別顯皮膚白。(rani.1011@Instagram)

雖然是秋冬季，但並不代表一定要染上深色系髮色。如果你偏好淺色系，可考慮霧啡色，傾向霧感的淺啡色沒有如啡金色系高調奪目，但顯皮膚白的同時帶來一份柔和感，同樣能夠吸引目光，亦帶來一陣的仙氣。

建議染後可編髮或利用捲髮棒捲出曲髮，營造空氣感髮型，同時配合今季十分流行的水光唇，化上透亮質感的蜜桃粉色唇妝，更加能產生一份少女柔美、平易近人的感覺，亦更顯精神。

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午夜藍色

午夜藍色低調又神秘，能夠凸出個性。(reyhairstylist@Instagram)

如果你厭倦普通的髮色，又樂於嘗試的話，不妨染上午夜藍色。午夜藍色為冷色調，讓皮膚大大提升白皙度。不僅如此，午夜藍色雖然猶如黑色般深色，但只要在陽光下即能透射出帶光澤的藍色，而且更能跳脫出深色髮色予人的沉重感，低調又神秘，更能凸出個性。

如果你希望藍色的效果更出，那也能像IU一樣染上漸層寶石藍髮色，同樣顯白又帶出時尚感；不過就容易讓樣貌看起來變得疲倦，必須配合化妝才可達到更佳的效果。