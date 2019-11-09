宋慧喬IG發10年前照令人驚嘆　凍齡先學卸妝　這部位幾乎人人忽略

常說「歲月催人老」，但凡事總有例外，就如有部份女星出道多年仍能如當年樣貌相差無幾，像是吃了防腐劑一樣，令人羨慕！你又認為以下這些女星有變過嗎？

然而，美麗需要付出代價才能交換，如果什麼也不做，就只有繼續羨慕別人。女星們的美與童顏絕對是在百忙中抽時間努力換來的，即使是簡單的護膚方法，也要持之而行，就一起參考以下女星維持「不老」的方法吧！

宋慧喬

10年前，宋慧喬為《W Magazine》拍的雜誌照片，你又認到她嗎？(kyo1122@Instagram)

宋慧喬日前在Instagram發布一張10年前為《W Magazine》拍的雜誌照片，10年過後的宋慧喬即使多了不同的人生經歷，但容貌似乎也與當時沒有太大分別，更多了一份成熟韻味。

對於平日的保養，除了不能怠慢防曬步驟，宋慧喬則曾在訪問中分享自己會用牛奶洗臉，於完成平日清潔後，宋慧喬便會將牛奶拍勻於臉上，並以手掌進行按摩再用清水洗乾淨，以達保濕效果。

對於牛奶洗臉這方法，皮膚科醫生Dr Surbhi曾於網站《Dermatocare》撰文分享，牛奶含有水份、脂肪和蛋白質成份，的確是一種有效的保濕劑，助紓緩皮膚乾燥問題，亦具美白作用。不過，則不適用於暗瘡肌，以及需徹底清潔，否則只會弄巧成拙。

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經歷離婚過後的宋慧喬依舊迷人：

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楊丞琳

2001年飾演流星花園「小優」的楊丞琳，你又覺得她的模樣與現在分別大嗎？（《流星花園》劇照））

近日楊丞琳忽然清空Instagram，亦於限時動態提問出多個問題，如「你／妳最近哭是為了什麼？」、「獨自一人的時候會覺得寂寞嗎？」等，引起不同猜測，翌日楊丞琳則在限時動態作出澄清：「只是忽然想要清空一下，問一些問題，怎麼引發這麼多猜測？沒事沒事，什麼事都沒有，純屬大烏龍啦，人家以後不問了」。

35歲的楊丞琳除了是幸福人妻，更加是童顏女星的代表之一。不過，楊丞琳卻曾在一次訪問中指自己小時候的膚質比較乾，而且有時候會出現過敏、暗瘡的情況，後來靠努力才能養成好膚質。先是絕不輕視卸妝步驟，每每回到家中就會進行卸妝，包括耳後、頸部、髮線部位，令妝容絕對不會殘留於皮膚上。

另外，堅持均衡飲食習慣，但並不會刻意節食，反而會適時的放縱一下，對於她的最愛麻辣鍋、鹽酥雞、甜品等從不抗拒，只有於遇上大型活動前的半個月才吃得較為清淡，讓皮膚變好之餘亦能有助紓壓。

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林依晨

林依晨早前於37歲生日時，發佈慶生照片，令網民大讚她仿似凍齡一樣。(linyichen.ariellin@Instagram)

出道18年的林依晨，早前於37歲生日時在社交平台發布慶生的照片，被網民大讚她仿如凍齡一樣，似是仍停留於《惡作劇之吻》時期的袁湘琴，完全沒有改變，就如她的外號一樣做到「零負評」，她的童顏幾乎沒有人不認同。

林依晨的保養方法除了重視養生飲食，令身體變得更強壯；亦十分注重護膚步驟，曾接受訪問指自己由小學開始便開始為全身塗上乳液保養，高中期間已經懂得精華液的重要性。另外，為了所用的護膚品能更吸收，林依晨嚴格遵守「30秒法則」，在洗臉過後的30秒內，必定要開始保養步驟，如塗拭化妝水、精華液、乳霜等，尤其化妝水是當中不可缺的步驟，助保濕與收細毛孔，絕不懶惰。

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（資料來源：Dermatocare）