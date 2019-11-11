石原里美化妝師設計彩妝盤、Jill Stuart銀包只$63　必搶日雜禮物

趁著寒假到外地賞雪，冬天確是旅遊的好季節。出發前先要面對收拾行李的難題，不想把整個化妝袋搬到外地，一盒可以包辦全妝的彩妝盤正好大派用場。不少日本雜誌的11、12月號都相繼推出由知名化妝師設計的便攜彩妝盤，更附上彩妝教學，性價比極高。

不少日本雜誌的11、12月號都相繼推出由知名化妝師設計的便攜彩妝盤，性價比極高。（IG＠mini_tkj）

《mini》11月號：MILKFED. 16色彩妝盤

《mini》11月號送出MILKFED. 16色彩妝盤（《mini》）

《mini》雜誌走中性休閒風，隨書附送的禮物多以Tote bag或小型收納袋為主，故11月號送出的MILKFED. 16色彩妝盤令人眼前一亮。彩妝盤以秋冬楓糖色系為主，包括四款眼影、三款眉粉、五款唇釉及四款多用途胭脂，加上大鏡子與掃具，去旅行只需帶上這盒便可應付完成全妝。小小一盒也方便女生放於手袋作日常補妝，雜誌價格為860日元，約62港元，屬高性價比之選。

《In Red》12月號：知名化妝師菊地美香子監製的ADAM ET ROPE' FEMME彩妝組合

《In Red》12月號的禮物是知名化妝師菊地美香子設計的彩妝組合（《In Red》） 《In Red》走輕熟風路線，主要讀者群是踏入三十歲的上班族，每期都會邀請人氣模特兒或女星分享穿搭與化妝心得，為讀者提供實用的時尚資訊。12月號將隨書附送知名化妝師菊地美香子設計的彩妝組合，包括遮瑕膏、眼影、唇膏、高光與多用途胭脂，同時附上鏡子與掃具，是一款可於短時間完成妝容的多功能彩妝盤。菊地美香子為日劇女王石原里美的御用化妝師，她所設計的彩妝組合當然是信心的保證。雜誌價格為1080日元，約77港元。

《MORE》11月號：Jill Stuart銀包

《MORE》11月號將隨書附送Jill Stuart銀包，莓果色為普通版，而淺藍色則是特別版。（IG＠moremagjp）

同樣是走優雅輕熟女生風格的《MORE》將隨書附送Jill Stuart銀包，莓果色為普通版，而淺藍色則是特別版。銀包採用三折式設計，背面附有拉鏈式零錢包。Jill Stuart一向是深受日本女生歡迎，銀包正價普遍為$500，而雜誌價格為880日元，換句話說只需大約＄63便可擁有Jill Stuart的銀包，實屬超值之選。

【按圖看】日本雜誌附送的禮物包羅萬有，經常出現搶購熱潮：