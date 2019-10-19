【日韓暢銷美瞳】大眼仔已out﹗混血裸眼感大熱　長效水潤必選…

效果浮誇的大眼Color con早已不再流行，取而代之的是打造柔和「裸眼感」、適合日常妝容的自然款式。要挑選適合自己的Color con，除了要注意鏡片的顏色與紋理外，舒適度與含水量也是重要的因素，始終眼晴還是需要好好保護。

01女生編輯部精選了現正於日韓熱賣的1 day color con進行實測，給喜歡自然風格的女生一個參考，款式分別為：Olens Spanish Daily Real Brown（左上）、Olens Spanish Daily Real Brown（右上）、Fairy 1 Day Dolly Brown（左下）、Revia 1 Day Pale Mirage（右下）

不少女生的日常妝容均以淡雅為主，選擇Color con時也傾向效果自然柔和的款式，輕輕為雙眼帶來迷人的通透感。要營造剛剛好的明采，便先要了解自然款式鏡片的特點。

每個品牌推出的Color con直徑不一，想擁有自然的放大效果，可選擇直徑於14.0 – 14.2mm的款式。直徑於14.5mm以上的鏡片放大效果明顯，宜配襯濃妝。此外，市面上的Color con主要分為低含水量與高含水量，會直接影響鏡片的舒適度。含水量接近38%屬於低含水量鏡片，它們的透氧度較低，水分較難被蒸發，有助鎖住眼內水份。低含水量的鏡片適合容易眼乾的女生作短時間配戴。

相反，含水量接近55 – 58%便屬於高含水量鏡片，材質普遍柔軟而透氧度高，初時配戴感舒適，但眼內水分容易被蒸發，眼睛乾澀的女生於配戴一段時間後容易產生刺痛感覺。選擇Color con除了根據個人喜好外，鏡片含水量也是要考慮的因素之一。

日韓暢銷color con實測，款式分別為：Fairy 1 Day Dolly Brown（左上）、Olens Spanish Daily Real Brown（右上）、Olens Spanish Daily Real Brown（左下）、Revia 1 Day Pale Mirage（右下）

01女生編輯部精選了現正於日韓熱賣的1 day color con進行實測，給喜歡自然風格的女生一個參考。

韓國暢銷No.1：Olens Spanish Daily Real Brown

Olens Daily Sunshine Brown的單色設計加上自然的放大效果深受韓國女生追捧。

Spanish Daily Real Brown結合無外圈設計，不會有放大眼晴的效果，但勝在感覺自然。淺啡色調的鏡片打亮虹膜，通透的色系可以提升瞳孔的光澤度，讓眼珠變得透亮清澈，乍看會讓人認為是天生的瞳色，同時帶著微微的混血感。由於鏡片沒有放大效果，故不會出現誇張做作的感覺，適合初次配戴color con的女生，素顏配戴亦不覺突兀。

淺啡色調的鏡片打亮虹膜，通透的色系可以提升瞳孔的光澤度，讓眼珠變得透亮清澈。

Olens Spanish Daily Real Brown： 弧度：8.7 mm 著色直徑：11.9 mm 鏡片直徑：14 mm 含水量：48%

韓國暢銷No.2：Olens Daily Sunshine Brown

Olens Daily Sunshine Brown明亮自然

如果你也希望擁有如李聖經般的淺啡色瞳孔，Olens Daily Sunshine Brown會是你的首選。單色設計加上自然的放大效果深受韓國女生追捧，配戴後整個瞳孔都會變成了統一的啡色，如在陽光的照射下像玻璃的琥珀色眼睛。鏡片色素透薄而且沒有清晰的外圈，同樣適合初次配戴color con的女生，配襯橙色系的眼妝自然又顯氣質。

單色設計加上自然的放大效果深受韓國女生追捧。

Olens Daily Sunshine Brown 弧度：8.6 mm 著色直俓：13.1mm 鏡片直俓：14.2mm 含水量：48%

日本樂天暢銷No.1：Revia 1 Day Pale Mirage

Revia 1 Day Pale Mirage為日本樂天熱賣No.1

鏡片採用雙色設計，外圈為深褐色，往內是漸層的淺啡色，在靠近瞳孔的地方又配上一圈啡褐色，呈現出強烈的混血感覺。淺色設計令鏡片配戴後眼神更覺迷濛，配合妝容打造異國風情。小直徑加上模仿自然瞳孔的模糊外圈，即使鏡片顏色較淺也未見突兀，適合初嘗試混血風格的女生。

淺色設計令鏡片配戴後眼神更覺迷濛，配合妝容打造異國風情。

Revia 1 Day Pale Mirage 弧度：8.6mm 著色直俓：12.6mm 鏡片直徑：14.1mm 含水量：58%

日本Fairy系列暢銷No.1：Fairy 1 Day Dolly Brown

Fairy 1 Day Dolly Brown是四款Color con中放大效果最明顯的一款

Dolly Brown是四款Color con中放大效果最明顯的一款，雙色設計加上工整外圈，打造如洋娃娃般的可愛感覺。深啡色瞳孔有效打造甜美柔和的眼神，充滿日本女生的溫柔感覺。

Dolly Brown是四款Color con中放大效果最明顯的一款，雙色設計加上工整外圈，打造如洋娃娃般的可愛感覺。

Fairy 1 Day Dolly Brown 弧度：8.7mm 著色直俓：13.8mm 鏡片直徑：14.5mm 含水量：38%

按圖看挑選合適color con要點：