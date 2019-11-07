大S、舒淇凍齡靠戒糖？抗糖化飲食改善暗瘡　營養師：減濕疹復發

工作了一整天後只想吃些甜的獎勵自己，甜品雖然可以趕走壞情緒，但卻會加速皮膚衰老、增加身體發炎的機會。早前蔣雅文曾分享實行「低醣飲食法」的成果而成為女生間的熱話，其實台灣有不少凍齡女星都在實行抗醣化飲食，想身體從內而外擁有健康，便要從今天開始減少糖份攝取。

四十三歲的大S束起孖辮，與當年的杉菜並無兩樣。（《我們是真正的朋友》劇照）

大S：低糖飲食加強美白效果

四十三歲的大S看上去與當年的杉菜無異，肌膚依然如少女般白嫩緊緻。（IG＠asosbarbiedee）

當糖份未能完全代謝便會與身體內的蛋白質結合並形成壞蛋白質，令附近的膠原蛋白因無法正常發揮作用而導致皮膚鬆弛。「糖化作用」更會令肌膚逐漸變黃，當角質層出現糖化反應時，肌膚的保濕能力也會隨之下降，進一步令肌膚乾燥暗黃。

四十三歲的大S看上去與當年的杉菜無異，肌膚依然如少女般白嫩緊緻。她於拍攝綜藝節目時經常以素顏亮相，當被問及抗老的秘訣時，她便分享自己在小孩出生之前，有將近十年的時間都在戒糖。當你在遲疑美白產品為何未見其效時，不妨先檢視一下肌膚是否因「糖化作用」而變得脆弱。

【按圖看】43歲的大S跟當年的杉菜根本沒兩樣：

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張韶涵：戒糖後完全凍齡

三十七歲的張韶涵被網民喻為「不老童顏」。（angela_zhangshaohan）

三十七歲的張韶涵於上年亮相內地節目《歌手2018》時與十七年前出道時的娃娃臉無異，被網民喻為「不老童顏」。她於「小紅書」中分享了自己的「凍齡內外功」，當中特別強調戒糖對身體的好處。張韶涵指過去的自己是那種「不吃甜的會死掉」的嗜甜女生，不但喜歡珍珠奶茶與蛋糕甜點，就連喝黑咖啡也要加上三至四包糖，但她後來發現攝取糖份愈多便愈容易上癮，於是下定決心戒糖。現在她已戒掉所有加工糖類，改為吃粗糧與全麥麵包。

【按圖看】37歲的張韶涵被網民喻為「不老童顏」：

舒淇：戒糖抗皮膚過敏

舒淇曾因臉部皮膚過敏而出現大面積的紅疹，戒糖可以減輕過敏反應。（IG＠sqwhat）

舒淇一直深受嚴重的皮膚敏感困擾，臉部皮膚經常出現大面積的紅疹，接受治療時醫生更把她整張臉以砂布包裹，並建議她暫停工作好好休養。過敏症的主要成因身體接觸致敏原後，刺激免疫系統釋放致發炎的物質，導致皮膚出現過敏反應。

根據Nutri Life營養顧問中心的註冊營養師謝詠瑩（Gloria）的專業意見，糖份會增加身體發炎的機會，所以大部分嚴重的濕疹患者都會選擇戒糖來減輕濕疹復發的機會。舒淇在內地綜藝節目《忘不了餐聽》時分享自己對飲食非常謹慎，不吃肉也不吃甜品。如果女生也被皮膚敏感與暗瘡問題而煩惱，可以嘗試戒糖看看能否改善皮膚的狀態。

【按圖看】舒淇曾因過敏症已停工：

抗糖化飲食並不指完全戒糖，Nutri Life營養顧問中心的註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指出，醣是碳水化合物，當中包括糖和膳食纖維，其實只要減少游離糖的攝取已可大大減輕「糖化作用」。世界衛生組織把各款添加糖如葡萄糖、糖漿、蜜糖、果汁、果汁濃縮液定義成游離糖，並建議將成人的游離糖攝入量降至攝入總能量的10%以下，例如每日攝取2000卡路里的女生，便不攝取超過10茶匙糖。