韓國美妝達人20支粉底掃大比拼　新手零失敗上妝　這一支完勝？

化妝品中壽命最長久又最值得投資的一定是化妝掃，一支好用的化妝掃可以讓你的妝容昇華、更精緻。當中粉底掃就佔著很重要的位置，要令底妝不會斑駁和厚粉，粉底固然重要，但上妝的工具也不容忽視。 明明已買了幾百元一支的名牌粉底，但總覺得效果還比不上別人用的百多元粉底？其實這未必是你技不如人，很有可能是你的「掃具」不如人。

韓國美妝達人楊智妍（Mint）經常會在Instagram上分享妝容和實測妝品。(IG@mint_factory.1004)

韓國美妝達人楊智妍（Mint）經常會在Instagram上實測不同的妝品，除了不時分享韓國妝容教學，她還創立了自己的化妝品收納架品牌，在韓國美容界備受注目。最近Mint就在Instagram上分享了一個粉底掃比拼實測，分別評測了20款粉底掃，更分析了不同類型的粉底掃，應該使用什麼粉底和塑造出的妝感效果，實用度極高！

楊智妍（Mint）這次比拼了22支粉底掃，並分析出不同種類的粉底掃的屬性。(IG@mint_factory.1004)

韓國美妝達人Mint粉底掃大比拼結果：

密毛平頭粉底掃 x 霧面粉底液 使用難度：簡單 遮瑕力：★★★

(左到右)BY ECOM V-Fit粉底掃、fillimilli V-Cut粉底掃822、Romand零感層次無痕粉底掃、MINEST 粉底掃301 (IG@mint_factory.1004)

愈來愈多化妝品牌都推出掃毛超密集的「平頭粉底掃」，這種化妝掃就算是化妝新手，或者手殘女生都可以輕易控制到。由於它的掃毛密集又厚實，可以很大面積又快速地把粉底掃上皮膚，配合打圈的上妝手法，遮蓋毛孔的效果非常顯著，也不會留刷痕，可以很輕鬆就完成無瑕又貼服的底妝。

密毛平頭粉底掃的設計細節位：

Mint表示這款密毛掃擁有兩邊V-Cuting設計，可以更加貼合面形，很多細節的部份例如鼻翼位都可以顧及到，另外扎實又濃密的掃毛可以塑造很高的遮瑕度。

最適合新手使用的粉底掃推薦

(左到右) KUMO合成纖維毛大毛量圓錐粉底掃、Espoir Pro Tailores Fit Face Brush、Espoir PRO TAILORING CURVED FACE BRUSH、ETUDE HOUSE 底妝專家粉底刷(IG@mint_factory.1004)

Mint表示她個人非常推薦Espoir Pro Tailores Fit Face Brush給化妝新手，易上手又不會有刷痕，她剛開始使用粉底掃時也是最先入手這支，即使到現在也會經常使用。

Espoir 粉底掃最適合化妝初哥：

扁頭粉底掃 x 保濕粉底液 使用難度：高 遮瑕力：★★

(左到右)YSL限定粉底掃、Piccasso FB-15、ESTEE LAUDER 專業粉底掃、BOBBI BROWN 粉底掃(IG@mint_factory.1004)

最常見的粉底掃就是扁頭粉底掃，就連韓國美妝教主Pony都是扁頭粉底掃的愛好者。掃頭扁平而圓滑，而且掃毛也非常紮實密集，可以很細緻地填補面上每一個位置，由於使用這種粉底掃最好是用推開的方式，所以遮瑕力會較低，但是妝容也會變得薄透自然，而且很省粉底用量。

不過扁頭粉底掃最大的缺點就是容易產生刷痕，新手的話也會較難掌握力度和角度，容易造成底妝不均勻的現象，所以使用粉底掃較有經驗的女生才能駕馭到它。

Mint上粉底時最常用到的掃也是扁頭掃，因為扁平的掃頭設計就像畫筆一樣，可以用塗畫的方式上妝，而且妝效非常自然，保留到皮膚的紋理之餘完妝後皮膚看上去水嫩又無瑕。

扁頭粉底掃的好處：

扁頭粉底掃 x 霧面粉底液 使用難度：中等 遮瑕力：★★★

(左到右)CLIO 限定粉底掃、ETUDE HOUSE 斜角掃、THE TOOL LAB 粉底掃、M.A.C#125雙面纖維面部掃(IG@mint_factory.1004)

在這麼多款的扁頭粉底掃之中，最得Mint歡心的就是M.a.c的粉底掃，她表示M.a.c的粉底掃可以化出一個水潤又透薄的韓妹妝容，而且掃頭和手柄都很就手，M.a.c出品的粉底掃一定是她的首選。

Mint最推介的粉底掃品牌M.A.C：

圓頭粉底掃 x 霧面粉底液 使用難易度：中等 遮瑕力：★★★

(左到右)美容工具店、SIXPLUS 玫瑰金化妝掃、KUMO 粉底掃、Real Techniques EXPERT FACE BRUSH(IG@mint_factory.1004)

圓頭粉底掃比起以上兩款粉底掃的掃毛較為鬆散，掃頭呈微微的弧形狀，這類底妝掃最大的特點就是它可以一物多用，除了可以當粉底刷，還可以作為胭脂掃、局部定裝掃使用。另外由於它是圓柱形的掃，掃毛較密和多，可以快速上妝，遮瑕力也很強，只是如果不熟手的話，一旦掌握不了上妝的力度，就很容易會有厚粉的問題出現。

Real Techniques粉底掃曾獲獎：

Mint指出使用圓頭粉底掃以輕拍的方式就可以造出一個很高遮瑕力的妝效，而且不會留有刷痕，不過要小心掌握力度和粉底用量，比較熟用粉底掃的女生會更好控制。