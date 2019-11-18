消委會潤手霜評測　NIVEA只售$24平價出色　與最貴Aēsop表現同分

消委會於今月15日公佈潤手霜「保濕效能大比拼」評測結果，當中13款香港本地有售的潤手霜，售價包含港幣24元至210元不等，以保濕效能為準則，測試試驗者連續2星期使用樣本後，皮膚角質層的水分是否有所增加。測試結果驚人，最貴的貨品不一定是最好的！

兩款潤手霜價錢相差約7倍 但功效評分卻相同

進入秋冬季節，肌膚容易感到乾燥，潤手霜成爲人手必備。（UNSPLASH）

許多消費者都會認爲價格高昂的商品，一定有其昂貴的價值所在，功效也會相較價錢便宜的貨品要來得好。但是經過測試後，結果卻完全「推翻」這種概念！

售價最低的品牌NIVEA其潤手霜只售HKD$24，保濕效能有4分，而減少流失效能達至5分，總評分有4分。反觀售價最高的品牌Aesop潤手霜（售價HKD$210），保濕效能及減少流失效能評分都與NIVEA潤手霜一樣，總評分也同樣是4分。

左圖NIEVA潤手霜售價HKD$24/右圖Aesop潤手霜售價售價HKD$210。（網絡圖片）

潤手霜如何保濕？ 成分含有甘油效用大

潤手霜成分通常含有甘油能滋潤肌膚。（UNSPLASH）

實驗結果同時顯示潤手霜與甘油的關係密不可分，甘油的作用是吸水保濕，也是肌膚調理劑，塗抹在皮膚上可以滋潤乾燥皮膚，保持水潤狀態。試驗結果顯示，潤手霜將甘油列爲成分中第二位，其保濕效能能令使用者水分含量上升超過40%。

在測試名單中的潤手霜，包括NIVEA、KIEHL'S、BIODERMA、EAU THERMALE Avène、CAUDALÍE、Aēsop、Eucerin以及YVES ROCHER都是將甘油排在成分列表的第2位，保濕效能測試都達至4分或以上。

+ 4 + 3 + 2

僅5款不含致敏香料 13款中2款整體效能突出

根據潤手霜的標簽資料顯示，不含致敏香料成分的只有5款，分別是BIODERMA、EAU THERMALE Avène、YVES ROCHER、EOS Evolution of Smooth、Eucerin。其餘8款都含有致敏香料，而Kamill更標示含有超過10種可致敏香料成分。

13款潤手霜中只有5款不含可致敏香料。（YouTube截圖）

這次的評測過程中，BIODERMA（零售價HKD$160）和KIEHL'S（零售價HKD$140）兩款潤手霜的整體評分最高，達到4.5分。

品牌BIODERMA和KIEHL'S潤手霜的總評分最高。（網絡圖片）

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資料來源：香港消費者委員會