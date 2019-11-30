在寒冷的日子即使穿上厚衣，身體外露的部位還是會被卉寒風吹襲，特別是頸部。這個時候頸巾就很重要了，頸巾除了有保暖的作用之外，還可以當是裝飾，配搭衣服，時尚又好看。

冬又又怎麼可以少得了頸巾這樣單品。(IG@misselvani)

很多人都只會把頸巾簡單地繞一個圈，又或者是最基本的綁法，有時候亂綁又會顯得厚重又「大舊」，還不如不戴。怎樣才可以綁出一個好看的頸巾呢？以下就教大家7種簡單的懶人頸巾花式綁法，不用1分鐘就可以完成出門，手殘都輕易學懂，好看又易襯！

頸巾除了有保暖作用之外，可以做裝飾，只要懂得綁，其實頸巾可以戴得很時尚。(IG@heybiblee)

韓劇中也經常見到女主角配戴不同花式綁法的頸巾。(《男朋友》劇照)

1. 披肩式

披肩式頸巾綁法高貴又優雅。(小紅書@陶喜兒)

如果當天穿得比較少又沒有帶外套的話，就可以嘗試這個披肩式的頸巾綁法，保暖之餘又特別，另外去宴會時用這個綁法也可以顯得比較高貴，不一定是厚重的頸巾，即使是薄身的頸巾或絲巾都適用。

披肩式綁法教學：

2. 圍頸式

裴秀智在韓劇中也有綁過這個圍頸式的頸巾綁法。(《任意戀愛》劇照)

這種圍頸式的綁法可以把頸部包得很密實，不會因吹到風而受寒。而且這種多層次的圍頸式綁頸巾方法，在視覺上可以拉長頸部的線條，看起來比例會更好看，還可以遮住萬惡的雙下巴，有瘦臉的功能。韓國女星秀智在韓劇《任意戀愛》中就用了這個綁法，不會遮蓋住上身的衣服，還可以顯得臉更小喔！

圍頸式綁法教學：

3. 單圈式

單圈式綁法是最不費工夫又簡約好看的戴法。(《男朋友》劇照 )

單圈式就是最平常也最簡單的一個頸巾綁法，沒有什麼花巧的步驟，是最基本的綁法，完全沒有任何的技巧可言，懶惰的女生不想學的話，用這招對了。宋慧喬在韓劇《男朋友》中也經常配戴頸巾，這個綁法也劇中最常見的戴法，很符合她在劇中優雅又乾練的感覺。

單圈式綁法教學：

4. 8字綁法

8字綁法會稍微複雜，但是也簡單易明，戴法非常時尚。(小紅書@陶喜兒)

這個綁法會有點小技巧，不過也很簡單易明。八字綁法不會顯得頸巾很厚重之餘，也有裝飾的效果，而且最重要的是這種綁法不會大範圍地遮住你的衣服，想要穿衣服的時候綁也沒有問題。

8字式綁法教學：

5. X型綁法

韓劇《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》中女主角都是用了X型綁法。(《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》劇照)

X型綁法會比8字型綁法再複雜一點點，但是也是可以快速完成的綁法。X型綁法有點類似編織毛衣的手法，帶點花巧的細節，會顯得比較可愛。曾經十分受歡迎的韓劇《鬼怪-孤單又燦爛的神》中，女主角金高銀就用了X型綁法，突出了她活潑俏皮的形象，有減齡的作用喔！

X型綁法教學：

6. 環扣式綁法

一長一短的環扣式綁法可以增加層次感。(小紅書@陶喜兒)

這個方法也是非常簡單，不用腦袋就可以隨手綁出來的頸巾。而且環扣式綁法比較優雅，適合配搭較斯文風格的穿搭，一長一短的戴法還可以增加服裝的層次感。

環扣式綁法教學：

7. 雙圈綁法

雙圈綁法是簡單得來又可以瘦面的小心機綁法！(小紅書@陶喜兒)

雙圈綁法聽上去很複雜，其實也是很常見又普遍的戴法，但是這種戴法可以增加層次感之餘又時尚，而且交叉型的形狀更可以製造尖面的效果，是女生們必學的小心機戴法！

雙圈綁法教學：