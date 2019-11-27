@cosme粉底霜Top 20排名　第一名親民價功效好　更勝貴婦級名牌　

市面上有很林林總總的底妝產品，其中較易操作的粉底液和氣墊粉底，一向都比較受女生喜愛。 不過即將進入冬天，皮膚也容易出現乾燥及難上妝的情況，特別是乾性皮膚的女生，在冬天化妝簡直就像是災難。要化出一個貼服無瑕的底妝，除了要加倍注意護膚保濕，質感較為滋潤的粉底霜也會比一般的粉底液更適合秋冬使用，減低因乾燥而造成的脫妝和浮粉的情況。

乾燥的冬天化妝很容易脫妝，使用保濕性高的粉底霜就可以解決這個問題。(IG@maquillage_jp)

粉底霜相對於粉底液同氣墊粉底來說質地會更加厚身，呈半固態狀，質感就像是奶油一樣，化上面就會呈現出半霧面妝感，是很多女生都喜歡的奶油肌，有淡淡的光澤感。雖然很多女生聽到粉底霜都覺得會很厚妝又焗促，但是粉底霜在冬天更可以發揮它的功效，它有很好的保濕效果之餘，少量粉霜的遮瑕能力已經很高，即使不是乾肌的女生一樣可以使用。

屬於乾性肌膚的Pony大神也很喜歡使用粉霜狀的粉底，特別是在乾燥的冬天。(YouTube截圖)

不過初次入手粉底霜的女生可能會很茫然，不知從何入手。大家不妨參考一下日本極具公信力的美妝網站@Cosme，它們會定期綜合網站上用戶的意見，然後製作出不同妝品的排行榜供女士們在購買時作為參考，最近@Cosme就公布了「人氣粉底霜排行榜」，考慮入手粉底霜的女生就可以從中參考了。

20. CHICCA Flawless Glow Solid Foundation SPF43 PA+++ (約HK$574)

CHICCA在意大利文中是「可愛」的意思，CHICCA跟SUQQU一樣都是Kanebo旗下的品牌，產品主打水潤保濕功效。而且CHICCA這款粉底強調「裸肌妝感」，以霜狀粉底來說質地相對輕薄，對於很怕厚妝和黏笠感的女生來說就比較適合。這個日本牌子最大的缺點就是在香港暫時沒有專櫃，而且價格定位較高。

CHICCA這款粉底可以在皮膚表面形成薄膜，鎖住水份。(lipscosme)

19. Bareminerals 礦物鎖水啫喱粉底 (HK$300)

Baremineral這款鎖水啫喱粉底加入了礦物水分精華，很多女生都很怕化妝會傷害皮膚，相反這款粉底就可以化妝同時護膚，特別在冬天的時候可以幫皮膚補水同時鎖水。使用過的女生都表示這款粉底保濕之餘又不會黏笠，妝感非常自然。

使用Baremineral這款啫喱粉底化妝之餘可以同時護膚。(lipscosme)

18. Lunasol Glowing Seamless Balm 水光零瑕粉底霜 (HK$460)

Lunasol的粉底霜也是屬於輕薄型的粉霜質地，最多使用者稱讚的優點就是它的質地非常好推，而且塑造出來的奶油肌就好像原本皮膚就很好的感覺，還有淡淡的自然光澤感。

Lunasol的粉底霜可以塑造出很漂亮的奶油肌。(lipscosme)

按圖看2019@Cosme「人氣粉底霜排行」Top1-16：