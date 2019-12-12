@cosme 2019年下半年度美容大賞　平價有口碑　必買的好物是？　

近日@cosme在香港開設第5間的分店，不少女生都刻意前往門市購買轉季所需的藥妝產品。剛剛日本@cosme就推出「2019年下半年度美容大賞排行榜」，重要的是@cosme在日本有「美妝界的奧斯卡」之稱，排行榜更綜合用家的心得和評分，成為女生心目中購買藥妝品的「指南天書」。 不知道「2019年下半年度@cosme美容大賞排行榜」當中有甚麼性價比高而又值得女生入手的藥妝品好物呢？

日本@cosme會以會員的現實評價為依據，從而根據評選來推出多款人氣美妝產品排行榜 (@cosme.com)

日本@cosme每年都會定期推出由網站用家票選和評分最高的藥妝排行榜，當中推出的排行榜涉及的種類其多，如基礎保養的洗臉、卸妝、精華液和乳液；進階保養的臉部去角質、唇部保養和眼睫保養等；底妝類的隔離霜、粉底液和粉餅等等，當然少不了彩妝類的眼線、唇膏和胭脂等等，每個排行榜都是綜合各用家的真實評價，不難相信是各女生心目中的心水好物

【按下圖看】「日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2019下半年排行榜」的第10名至第9名！

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日本@COSME綜合大獎（Grand Prizes）的第1位：CEZANNE Pearl Glow Highlight 珠光修容霜

CEZANNE Pearl Glow Highligh的打亮珠光修容霜今次獲得日本@cosme綜合大獎的第一名 (cosme.net)

CEZANNE Pearl Glow Highligh的打亮珠光修容霜今次獲得日本@cosme綜合大獎的第一名。屬於日本開架品牌的CEZANNE可以打敗一眾國際專櫃品牌奪得第一，實力不容小覷，性價比高更是不用多說。這款帶點珠光修容霜粉質細膩，當中的珠光粉可讓肌膚散發出如露珠般的自然光澤感。筆者發現今年上榜的美妝小物都包含天然裸妝感、提亮膚色的「潤色妝效」和自然的光澤等等的字眼，大家不妨可以根據這個方向入手。

2019年下半年度日本@cosme殿堂入り獎（Hall of Fame）

當中入圍的女生愛用小物是由多達724,765的評論，得出來的結果 (cosme.net)

殿堂級獎顧名意義是一個「重量級」的獎項。殿堂級獎意指每年舉行的日本@cosme最佳化妝品獎，從網民票選的名人堂榜中多次成為第一名的美妝品，再由@cosme整合出頭七位所頒發的殿堂級殊榮。

【按下圖看】「日本@cosme殿堂入り獎（Hall of Fame）2019下半年排行榜」上榜名單(統計時間由2018年11月1日～2019年10月31日)

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除了以上的綜合大獎和名人堂（殿堂入り獎），筆者也揀選了洗臉、卸妝、底妝及彩妝類的「部門賞」好物進行重點推介，值得在入手前參考：

基礎保養類：潔臉產品

在洗臉類的產品中，上榜的頭三位都不是貴價的品牌，而是小資女常用的大眾品牌，如FANCL和BIORE等等，潔淨力得到一眾日本女生認同。而且價錢不貴又有良好口碑，日日用都不覺心痛，跟著買準不會出錯。

卸妝產品

卸妝和潔面是護膚的最基本步，一枝好的卸妝產品不但要能徹底卸除妝容，夠「快速」也是忙碌的女生會考慮的因素。位列榜首的是在@cosme卸妝排行榜「老是常出現」的Fancl MCO 納米卸妝液，當中新一代的納米配方溫和和快速地卸妝，而且更含有保濕配方，能保留肌膚原有水分，清潔後肌膚也不會變乾，難怪深得不少女生的愛戴。

彩妝類：底妝產品

粉底液就像第二層肌膚，需具備滋潤和持久的能力，讓到皮膚用起來都不像有上妝。以下上榜的粉底液都是以自然的妝感見稱，好評度高。上榜當中的粉底液，更有一款是推出24種顏色，讓到不同膚色的女生都可以揀選到合適的色號，相當貼心。

眉妝產品

擁有漂亮的眉毛對於面相很重要，加上一個眉型不但可以修飾面型，更可以改變一個人給人的感覺，但並不是每個人都是天生擁有外國般的大眼濃眉，唯有依靠不同的眉毛產品去描繪出一條合心意的眉毛，因為一個好用且不會輕易掉色的眉毛產品真是很重要。

【按下圖看更多重點上榜的藥妝好物】

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資料來淡：Cosme.net