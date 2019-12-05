聖誕前＿星期是失戀高峰期﹗季節性情緒失調發作最易衝動分手？

秋去冬來天氣寒，冷風牽成一條紅線撮合數對瞹味中的你和他，可是熱戀中的情侶還是抵擋不了寒風的吹襲而分開。去年上映的日本電影《去年冬天、與你分手》引起不少人的共嗚，更令人回想起為何分手的時候總是在冬天，難道冬天真是一個讓情侶易分手的季節嗎？

冬天總是帶有一種寂寞難耐的情感，很容易感到失落。（《觸及真心》劇照）

曾不少韓星情侶都在冬天宣布分手，例如：演員李東建和T-ara成員之一的智妍、歌手李洪基和「綜藝女戰士」韓寶凜、國民初戀秀智和李敏鎬、玄彬和姜素拉等等，以上的明星情侶都是在11月至4月時候分手的。冬天除了有令人感到興奮的聖誕節外，當夜闌人靜時，冬天總是帶有一種寂寞難耐的情感，原來這都是有跡可尋的。

冬天為什麼容易分手？全因季節性情緒失調作祟

聖誕節、逾越節和復活節的天氣都是屬於寒冷的階段，「季節性情緒失調」（Seasonal Affective Disorder）的關係，令到人們很容易在冬天的季節上的分手 《去年冬天、與你分手》劇照

熱戀時情到濃時不禁會在社交網路上「放閃」，高調認愛，但感情逝去時則忍痛刪掉張張舊照，更將感情狀況突然轉為「單身」，這個舉動原來也有「旺季」之分。早前英國作家麥肯德雷斯（David McCandless）整合了Facebook所公布用家感情狀況的數據，發現在萬聖節過後，不少情侶開始調整自己的感情狀況為已分手，更令人感到驚訝的是，分手的數量在聖誕節前兩個星期激烈上升，因此，作家David McCandless根據以上的數據，發現聖誕節不只是一個假日季節，更是一個分手的季節。

原來節日到來，情侶分手的情況並不罕見，加上冬天的季節總是令人感到抑鬱。（《任意依戀》 劇照） 另一方面，因為日照時間是冬短夏長的關係，日照的時間減少，當人們接觸陽光的時間減短時，便會直接影響大腦中的松果體（pineal body）釋放更多的褪黑激素，間接令到人們的熱情減退，也許對於處於感情危機的情侶特別受影響。

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冬天寂靜單身一族特別想戀愛取暖 但戀人們卻想著要分手？

冬天易分手，除了因為季節性情緒失調作祟外，原來也關血清素的事呢！ 電影《紀念日》劇照

秋意漸濃，一陣秋風吹來，讓人感到一陣陣的孤寂和空虛，於是便找了一個人來陪伴自己，除了因為「季節性情緒失調」（Seasonal Affective Disorder），又稱為「冬季憂鬱症」（Winter Depression）外，美國心理學家Danielle Forshee指出冬天除了大腦釋放更多的褪黑激素，其實人體也產生更多的血清素，而血清素是一種神經傳導物質，是可以讓大腦產生快樂的其中一個元素，當更多的血清素在大腦時，人們會容易變得情緒化，很容易做出一個錯誤的決定而分開了，甚至是很多女生對男朋友問：就是「你不愛我了？」，令到很多男生都頭癢不已。

相信很多人都聽過「寧缺物濫」的問題，但有時難免會受到朋友之間的影響，而造成「人有我有」的情況。（《無法成為野獸的我們》劇照） 加上節日氣氛十分濃厚，容易造成所謂的「FOMO症後群」，即是（Fear Of Missing Out），單身族會擔心自己錯過一個對象後，就不會再有另一個對象的出現，加上朋輩的影響，朋友陸續開始有了交往對象後，影響自身的情感，所以單身族在冬天特別渴望戀愛。

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資料來源：Why Holiday Season Might Be Prime Time For Breakups, 《Seasonal Affective Disorder: A Description of the Syndrome and Preliminary Findings With Light Therapy》