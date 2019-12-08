2019十大最受歡迎粉底液、唇膏及香水　1200萬戶數據證誰是大贏家

相信每個女生家中的化妝櫃都必有以下三種的法寶，粉底液、唇膏和香水，粉底液為你的皮膚營造白滑無瑕的感覺，原本面無血紅的你塗上有色唇膏後，立即變得好氣息，加上出門前輕輕一噴香水，整個裝扮就完成了，可是選擇一件合適的粉底液、唇膏和香水總是不容易。

YSL Women’s Tatouage Couture Lip Stain in 25 時尚印記啞光唇釉美金一向都是網民心目中的經典唇釉 (ig@peepair_beauty)

德國數據搜尋引擎Stylight日前就釋出2019年調查報告，從而得出在2019年度，當中最多人購買的10款粉底液、有色唇膏和香水，數據有信服力的原因是Stylight綜合了1,200萬用戶的購買行為，並從中分析了他們搜索和點擊的最常見產品、品牌和類別，並得出以下的結果，不知道2019年最多人尋訪和使用的粉底液、有色唇膏和香水是哪十款呢？

粉底液

一枝好用的粉底液和好男人一樣「難遇見」，即便遇見了，也不一定適合自己，不知道以下5款的粉底液你沒有曾經用過呢？(ig@cherwebbmakeup)

「人靠衣裝 佛靠金装」雖然透過不同的衣著配搭可以改善個人的整體氣質，可是有時出席不同的埸合，女生們也輕輕地上一個妝容，讓人感到喚然一新的感覺，但不少女生也面對著底妝不貼服的問題，容易出現浮粉，加上隨著年紀和環境轉變的關係，女生對粉底液的要求亦大有不同。

不知道以下數款的粉底液有沒有入圍Stylight報告當中的「2019年度最受歡迎流行的粉底液」呢？(ig@piel_mixta) 粉底液就像第二層肌膚，一枝良好的粉底液除應具備遮瑕度和延展性的功能，更需要具備滋潤和持久的能力，以下德國數據搜尋引擎Stylight就總結了2019年度當中最多人購買和搜查的10款粉底液，並得出在150枝最受歡迎的粉底液中平均價格為美元$41.38（即HK$323）。

【按下圖看】「2019年度最受歡迎的粉底液」

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唇膏

有色的唇膏是整個妝容的靈魂所在，除了可以點亮妝容帶出好氣息外，有心理學家指出唇色還可以透露個性呢！(ig@nettytitiya)

相信不少女生的家中擁有為數不少的唇膏，皆因用甚麼的唇膏顏色也會隨著不同季節和妝容來作一個配搭，加上唇膏不但可以修飾自身的唇部顏色，更可以同時修飾唇形，不過最重要的是有色唇膏可帶來點綴樣貌的效果，提升面部的精神感，帶出好氣息。

唇膏不但可以修飾自身的唇部顏色，更可以同時修飾唇形 (ig@nars_chelmsford) 不過大部分的女生經常面對不同的唇部問題，如天氣乾燥帶來的嘴唇乾燥、脫皮和乾紋的問題，加上市面上有不同質地的唇膏，如霧面唇膏、液態唇釉和水潤唇膏等等，於是德國數據搜尋引擎Stylight就總結2019年每月 1200 萬使用者的購物行為，更分析他們搜索和點擊的最常見產品、品牌和類別等等，得出以下十枝最多人在2019年搜索和點擊的唇膏，而150種最受歡迎的唇膏的平均價格為美元$32.32（約HK$252）。

【按下圖看】2019年度最受歡迎的唇膏

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香水

或許只有懂得香水的女生才會明白「噴香水是一件很重要的事」。(ig@koajla)

對於不少女生來說，香水是一件很重要的必須品，從眾多的香氣中挑選一支適合自己的香水，概能突顯自己的魅力，更可以讓別人「一嗅難忘」，加上想令男生對自己留下一個深刻的印象，其實不用過份打扮得花招枝展和濃妝豔抹，只需要一個淡妝再配上一個專屬自己的香味，便可以提升自己的氣質。

【按下圖看】「2019年度最受歡迎流行的香水」

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資料來源：德國數據搜尋引擎Stylight