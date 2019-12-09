李英愛「葡萄減肥法」一周減1.5kg　營養師：另一水果更能去水腫

闊別銀幕十四年，李英愛於最新作品《復仇母親》中飾演苦尋失蹤兒子六年的憔悴母親。電影中李英愛以近乎素顏的淡妝登場，雖然她已四十八歲，卻仍然凍齡有道。

李英愛於最新作品《復仇母親》以近乎素顏的淡妝登場，雖然她已四十八歲，卻仍然凍齡有道。（《復仇母親》劇照）

繼2005年上映的《親切的金子》，李英愛事隔十四年重返大銀幕。她於電影中以憔悴的妝容、披頭散髮的造型，打造出因為喪失丈夫與兒子而踏上了復仇之路的揪心形象。已是兩子之母的李英愛保養得宜，肌膚吹彈可破，身形更如少女般纖幼，秘訣原來只靠簡單幾步。

【按圖看】李英愛被網民喻為「氧氣美女」，清純氣質至今仍令人驚艷：

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避免化妝讓肌膚能充分休息

長期化妝有堵塞毛孔的機會，造成不同的肌膚問題，故李英愛只會於工作時化妝，其他日子一律維持素顏的狀態。即使是著重成份的化妝品也會對肌膚造成負擔，當中的化學成份會令肌膚變得脆弱、粗糙。所以，保護肌膚最理想的做法是可以素顏便盡量素顏；可以化淡妝就不化濃妝，保持肌膚於最自然的狀態。對於那些因工作需要而長期化妝的女生，假日更要讓肌膚透透氣。

李英愛只會於工作時化妝，其他日子一律維持素顏的狀態。（IG＠leeyoungaeskincare）

另外，李英愛也喜歡利用山茶花油為肌膚保濕，讓肌膚於乾燥的季節仍然能散發出自然的光澤。她在懷孕的時候便開始尋找純天然植物成分的護膚品，更因而成立了個人護膚品牌Lyanature。品牌的所有產品均以「100% 純植物成份」製造，貫徹李英愛「氧氣美女」的形象。

養成健康的飲食習慣

李英愛堅持每天喝兩公升水，拍攝期間會喝更多，無時無刻為身體補水。（IG＠leeyoungae_710131）

補充足夠的水份對身體非常重要，李英愛堅持每天喝兩公升水，拍攝期間會喝更多，無時無刻為身體補水。多喝水亦有助加快新陳代謝速度，排走身體的毒素與廢物，對於為肌膚保濕與減肥均有幫助，而早上起床後與睡前都是補充水份的好時機。另外，李英愛平日飲食以清淡為主，避免進食太鹹與辣的食物，減少出現水腫的情況。

「葡萄減肥法」有助減肥凍齡

即使育有兩子，李英愛的身形仍然無懈可擊，而維持身段的秘訣便是「葡萄減肥法」。她於產後的修身期間以一束葡萄代替晚餐，連皮食用，一星期便可減去1.5公斤。根據哈佛大學及華盛頓州立大學於《International Journal of Obesity》中發佈的研究發現，葡萄含有的白藜蘆醇有效將身體裡白色脂肪轉化為有助消脂的棕色脂肪，達到減肥的效果。而葡萄亦含有有效抗氧化的花青素，可以清除有害自由基，讓肌膚充滿彈性，另外葡萄中的鉀也能幫助改善水腫。

李英愛於產後的修身期間以一束葡萄代替晚餐，連皮食用，一星期便可減去1.5公斤。（VCG）

以葡萄代替晚餐能大大減低卡路里攝取量，不過註冊營養師楊蒨珩Stephanie並不建議減肥中的女生只吃水果作晚餐。她表示雖然水果卡路里比較低，但同時缺乏蛋白質，容易導致肌肉流失，反而弄巧反拙。Stephanie續指一般一星期內就能減掉1.5公斤，正常情況下減的大部分是身體中的水分，不一定是脂肪。使用「葡萄減肥法」容易造成「反彈」效果，並非理想的減肥方法。一般來說進食含有豐富鉀的食物可以改善水腫問題，相對葡萄，香蕉的含鉀量更高，更有效減輕水腫，不過Stephanie提醒大家香蕉的澱粉質含量也相對偏高。