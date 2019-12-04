理科太太暫別YouTube　丈夫抑鬱發作：不管生老病死都會照顧他

YouTuber理科太太日前透過最新上載的影片，向大家坦白病情並宣布暫停YouTuber事業。理科太太結婚三年間在照顧患抑鬱症的丈夫John同時，自己也得了自律神經失調症。

理科太太日前宣布暫停YouTuber事業，與患上抑鬱症的John放假治病。（IG＠liketaitai）

現年32歲的理科太太是名實力女生，不靠譁眾取寵的手段，只花一年多的時間便成功把自己的YouTube頻道經營得無人不知。她善於利用專業的科學角度解釋關於健康、愛情與人際關係等的課題，以平和理性的腔調講出別樹一格的道理。她的丈夫John有時間也會於影片中客串，兩人現居於美國並育有一名兒子Miles。

就在數天前的感恩節，理科太太毫無預兆的宣佈她需要放一個長假去治病。理科太太指John於婚前已罹患抑鬱症，而今年是他第六次的病發。她續指：「抑鬱症有很多原因，John是因為腦內的血清素分泌不足、賀爾蒙不平衡，所以無法像我們一樣判斷事情，他每天都會覺得天要塌下來了。」

兩人現居於美國並育有一名兒子Miles，為了兒子，他們需要把自己的狀態調整到更好。（IG＠liketaitai）

理科太太的YouTube頻道現在已擁有108萬人訂閱，她更曾經與不少明星合作：

而作為病患的家人，理科太太於三年間因承受過大的壓力而導致自律神經失調，她形容一開始，試著躲進工作裡面，逼自己一直工作，曾在錄影錄到一半時，她覺得情緒真的不行了，便躲進廁所，待狀況好一點再出來。她又指這情況令她有好一段時間未能寫出好腳本。「結婚的時候，我答應過 John，不管生老病死，我都會照顧他。但現在，我也生病了，我們要一起去養病。」理科太太哽咽。在拍攝這段暫別的影片前，理科太太曾猶疑坦白自己倒下的事，會令那些認為她屬於「人生勝利組」的網民失望。「憂鬱症和他的照顧者需要被關注，如果連我們都遲疑了，我們要怎麼鼓勵別人站出來呢？」John其後補充，患病並非一件可恥的事，他們要抬頭挺胸，然後更堅強地回來。

按圖重溫理科太太教會女生的人生道理：

+ 6 + 5 + 4

在成長的過程中，愈來愈多的時間是在追趕社會的步伐，跟隨他人的指標過著自以為的理想生活。除非自己是真的快樂，否則擁有的一切都只是虛榮。暫時放棄如日方中的事業，只因人生並不只有向前衝這選擇。「嗨，大家今天過得好嗎，我是理科太太。」這句熟悉的開場白可能短期內也不會聽到，但理科太太曾讓我們明白的愛情道理卻歷久常新。在未來，就讓我們期待理科太太和John的回歸。